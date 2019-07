Via libera al progetto per il nuovo centro sportivo del PSG

L'ok arrivato dalle commissioni di riferimento sui permessi per costruire e sulle valutazioni ambientali, ha dato il via libera definitivo al progetto del nuovo centro sportivo che il Paris Saint-Germain punta a costruire a partire dalla primavera 2020 . Dopo l'iniziale presentazione del progetto nel 2018, un ulteriore parere positivo era arrivata tra febbraio e marzo 2019 nel corso di consultazioni pubbliche sulla fattibilità del piano.

