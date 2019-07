Il Menemenspor, club appena promosso nella Serie B turca, voleva l'attaccante della Salernitana. Ma a trattativa conclusa si è reso conto di aver preso un omonimo e così lo ha licenziato.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 17/07/2019 07:14 | aggiornato 17/07/2019 08:19

Ha del clamoroso quanto accaduto in queste ore in Turchia. Il Menemenspor, club appena promosso nella Serie B anatolica, sta cercando di rinforzare la squadra in vista della nuova probante stagione. Gli uomini mercato del club avevano individuato in Lamin Jallow, attaccante gambiano della Salernitana, l'elemento giusto per dare nuova linfa al proprio attacco.

E così i dirigenti del Menemenspor si sono subito attivati per cercare di contattare l'entourage del giocatore che nell'ultima stagione a Salerno ha giocato 34 partite nel campionato cadetto, segnando cinque gol e fornendo quattro assist.

Jallow che prometteva moltissimo da ragazzino per ora non ha confermato le aspettative degli addetti ai lavori, ma il profilo dell'ex Trapani sembrava perfetto ai dirigenti turchi per rinforzare la rosa in vista del campionato venturo. E proprio qui nasce il pasticcio. Il Menemenspor si è messo in contatto con l'entourage del giocatore della Salernitana. O almeno era convinto di averlo fatto. Contatti positivi, tanto che in poche ore è stato trovato l'accordo per il suo passaggio in Turchia.

Jallow, il Menemenspor acquista quello sbagliato

Pasticcio in salsa turca: il Menemenspor acquista Jallow, ma è quello sbagliato!

Gli agenti di Jallow hanno messo in contatto i due club e la trattativa è andata a buon fine. Tutto bene? Neanche per idea, perché a sbarcare a Menemen non era Lamin, bensì Alpha Jallow che di mestiere fa il mediano e che nella passata stagione non giocava a Salerno nella Serie B italiana, ma nel GD Alcochetense, Serie C portoghese e attualmente svincolato.

Alpha ben felice di aver ricevuto la proposta del Menemenspor, non ci ha pensato un attimo prima di accettare l'offerta. Jallow, gambiano come il suo omonimo, ma più giovane di due anni rispetto all'attaccante granata, però ha lasciato a bocca aperta i dirigenti della società turca al momento del suo arrivo in sede.

Cosa fare dunque? Il Menemenspor ha ufficialmente comunicato che Jallow non ha superato le visite mediche. Un modo per uscire dal gorgo, in realtà il povero Alpha è stato licenziato, poiché non rientrava in alcun modo nei piani di quello che è stato per qualche ora il suo nuovo club. E così se n'è tornato mestamente a casa in attesa di una nuova offerta. E Lamin? È in ritiro con la Salernitana agli ordini di Ventura e chissà che non gli scappi una risata leggendo di questa vicenda.