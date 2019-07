Dal ritiro del Napoli a Dimaro arrivano le parole di Dries Mertens, intervistato da Sky Sport. Tanti gli argomenti affrontati dall'attaccante belga, a cominciare dalla possibilità di diventare il giocatore ad aver segnato più gol con la maglia degli azzurri. Ad oggi è a quota 109, 6 in meno di Maradona e a 12 da Hamsik:

Sul contratto in scadenza nel 2020 e sul possibile rinnovo:

Non lo so, vediamo. Io sto bene, per fortuna mi sento ancora molto giovane, quindi vediamo quello che possiamo fare. Come ho già detto, io sto bene e sto davvero pensando solo a quest’anno

Sul sogno Scudetto:

Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi. Dobbiamo lavorare e fare il massimo, come stiamo facendo ormai da sei anni. Gli altri giocatori prima di me hanno portato il Napoli molto in alto, ho visto giocatori andare via e altri arrivare. Penso che stiamo percorrendo una buona strada. Ma se ad esempio penso alla Juve vedo che hanno comprato grandi giocatori come Rabiot, Ramsey, De Ligt, hanno ripreso Buffon. Sono forti. Anche le altre squadre stanno comprando giocatori. Noi vogliamo comunque dare tutto e poi vedremo

Su Sarri:

Mi ha allenato per tre anni e io ho avuto tanto rispetto per lui, mi ha fatto vedere il calcio in maniera differente. Mi ha dato il suo punto di vista e mi è piaciuto molto. Adesso non so cosa farà alla Juve, non tocca a me parlarne. Secondo me Cristiano Ronaldo non ha bisogno di tante cose da imparare. Penso che si divertiranno con lui. Se mi dà fastidio Sarri alla Juve? Il calcio è così, bisogna anche conoscere le storie di ognuno. Io a Sarri vorrò sempre bene perché è una persona che a me ha dato sempre tutto e io non ho alcun tipo di problema con lui. È andato al Chelsea e lì ha fatto bene. Sicuramente è strano vederlo alla Juve, ma io non ho nessun tipo di problema