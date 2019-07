Il team manager Yamaha fa il bilancio al termine della prima parte del Mondiale. Quartararo promosso a pieni voti, bene Vinales, Rossi rinviato: "I ritiri al Mugello e ad Assen fanno male".

di Luigi Ciamburro - 17/07/2019 11:50 | aggiornato 17/07/2019 11:55

La prima parte di stagione MotoGP è stata piuttosto deludente per il team Monster Energy Yamaha, molto gratificante per la squadra satellite Petronas SRT. Dopo i primi nove Gran Premi Maverick Vinales e Valentino Rossi si piazzano in quinta e sesta posizione, rispettivamente a 85 e 80 punti. Ottavo Fabio Quartararo a quota 67, undicesimo Franco Morbidelli con 52 punti. Il titolo mondiale è ormai ben lontano, con Vinales che dista ben 100 lunghezze da Marquez, ma la fabbrica di Iwata ha già la mente rivolta alla M1 2020.

Il team manager Maio Meregalli ha assicurato che il prototipo del prossimo anno esordirà agli inizi di agosto durante il test di Brno e verrà riproposto a breve distanza nel test di Misano. Un decisivo passo avanti in casa Yamaha, che nel biennio precedente non è riuscita ad anticipare i tempi. Occhi puntati, quindi, sulla specifica di motore, che quest'anno si è rivelato il tallone d'Achille soprattutto in termini di velocità di punta e troppo aggressivo ai regimi minimi, non consentendo un'adeguata accelerazione neppure con l'intervento dell'elettronica. Non a caso Lin Jarvis ha intenzione di proporre almeno una modifica al propulsore nel corso del campionato e archiviare definitivamente il congelamento alla vigilia del primo GP.

Ben altra atmosfera in casa Petronas SRT che con Fabio Quartararo può già vantare tre pole position e due podi. Il rookie francese fino a pochi mesi fa era ritenuto inadeguato per la classe MotoGP, ma sono bastate poche gare per far rimangiare la parola a molti intenditori e appassionati. Tanto che il suo manager Eric Mahè già scalpita in vista del biennio 2021-2022, chiedendo più soldi e maggiori garanzie per il suo 'cliente'. A cominciare da una M1 con specifiche ufficiali, se non l'eventuale passaggio nel team factory qualora Valentino Rossi dovesse definitivamente appendere il casco al chiodo. Altrimenti Quartararo, e l'agente è stato chiaro, non esiterebbe a cambiare costruttore.

Fabio Quartararo pilota Petronas SRT

MotoGP, Meregalli: "Quartararo spettacolare, Morbidelli presto sul podio"

Valentino Rossi ha iniziato subito alla grande la stagione 2019, con due podi nelle prime tre gare e una vittoria sfiorata ad Austin. Mugello, Catalunya ed Assen hanno dato una batosta al suo cammino in campionato con tre zero consecutivi, mentre al Sachsenring non è andato oltre l'ottava piazza. Il problema principale è la ricerca del setting ideale sin dal venerdì, oltre al deficit in accelerazione. Ma le ultime prestazioni di Vinales e Quartararo cancellano ogni alibi e da Brno in poi il Dottore e il suo team dovranno reagire prontamente alle richieste del circuito e della M1.

Valentino ha iniziato al meglio, con due secondi posti in Argentina ed in Texas - ha riassunto Meregalli -. Ultimamente invece ha chiuso con tre zeri che fanno male, due provocati da errori suoi. Quando parti da dietro i rischi sono maggiori. I ritiri che fanno male sono quelli al Mugello e ad Assen, piste che gli sono sempre piaciute.

Stagione in crescendo per Maverick Vinales, autore di una vittoria e un podio nelle ultime due gare, con tre ritiri dovuti ad episodi sfortunati e che hanno compromesso seriamente la sua classifica. Il pilota di Roses si è quasi sempre dimostrato veloce sul giro secco, con una pole position e quasi sempre entro le prime due file al termine delle qualifiche. Una tabella di marcia in ascesa che gli ha permesso di effettuare il sorpasso in classifica su Valentino Rossi dopo il GP del Sachsenring.

Per Maverick invece è successo il contrario. Ha avuto problemi nella fase iniziale, ma da Jerez in poi ha compiuto dei passi avanti.

Tanto di cappello per i due giovani piloti del team Yamaha Petronas SRT, Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, in più di una occasione davanti ai piloti ufficiali. In particolar modo il rookie francese sta lasciando attonito il mondo della MotoGP e già fa gola a molti costruttori. Nonostante un intervento al braccio agli inizi di giugno e un infortunio alla spalla, Fabio ha stretto i denti e gareggiato a ritmi altissimi.

Fabio ha realizzato una prima parte di campionato spettacolare. È un esordiente in una squadra all'esordio e ha conquistato tre pole position e due podi consecutivi. Considerando poi i problemi che ha avuto ad un braccio… Davvero ottimi risultati. Franco ha fatto un gran lavoro finora. Non è ancora salito sul podio, ma secondo me è solo questione di tempo.