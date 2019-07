Gamebred ha le idee chiarissime su chi dovrà essere il suo prossimo avversario: il fighter di origini cubane accetterà un incontro solo se opposto a Usman o McGregor.

di Massimiliano Rincione - 17/07/2019 12:57 | aggiornato 17/07/2019 13:02

Jorge Masvidal ha deciso quali saranno i suoi prossimi passi nel mondo delle MMA. Dopo lo spettacolare KO su Ben Askren, arrivato in 5 secondi grazie ad una ginocchiata saltata in quel di UFC 239, Gamebred è pronto ad accettare soltanto un match titolato. Lo aveva già detto, in realtà, nei giorni scorsi: lui stesso sa di meritare una title shot dopo una vittoria talmente inattesa e così devastante, e tanto è bastato per scalzare dallo scenario iridato pesi welter del breve periodo il suo compagno di team all'ATT Colby Covington.

Certo, persiste un'alternativa già palesatasi nei giorni scorsi, e che potrebbe portare ad uno dei PPV più redditizi della storia delle MMA: stiamo parlando di Jorge Masvidal vs ConorMcGregor. Un match che metterebbe di fronte lo Street Jesus e il fighter che più di tutti è riuscito a sdoganare le mixed martial arts, rendendole accessibili e accettabili anche per il pubblico mainstream. Notorius che ha avvicinato la gente al movimento grazie al suo atteggiamento davvero sopra le righe, a metà tra i migliori wrestler WWE della Attitude Era e Muhammad Ali, a cui ha ovviamente anche aggiunto del suo in virtù di una personalità istrionica davvero fuori dal comune. A ciò, infine, ha fatto seguire anche i fatti diventando il primo champ champ della storia della promotion, prima che arrivasse il reality check di UFC 229 dove, dopo quasi due anni di lontananza dall'ottagono, Khabib Nurmagomedov l'ha sottomesso.

Just confirmed @GamebredFighter next fight will be either for the championship (if Usman accepts) or @TheNotoriousMMA (if he accepts). Those are the only 2 fights he is taking. Source: his Mgr @Abraham_kawa — malki kawa (@malkikawa) July 16, 2019

Ecco perché Malki Kawa, riportando le parole di Abraham Kawa - fratello e manager di Gamebred - ha riferito come Masvidal non disputerà alcun match che non sia una title shot con Kamaru Usman, qualora accettasse, o un match con Conor McGregor, anche in questo caso qualora Notorius fosse concorde. Una situazione che, speriamo, non possa trasformarsi in una clamorosa empasse qualora i tempi di recupero di The Nigerian Nightmare fossero più lunghi del previsto.

MMA: quali date possibili per Masvidal vs Usman?

Come vi abbiamo già detto qualche giorno fa, al netto delle previsioni decisamente allarmistiche filtrate precedentemente, è altamente probabile aspettarsi un rientro di Kamaru Usman già entro la fine del 2019. Chissà che ottobre, novembre o magari dicembre non possano già offrirci uno scenario titolato per Jorge Masvidal, che coronerebbe così una carriera partita dalla strada - lui che è un ex street fighter - e capace di arrivare ai picchi più alti delle mixed martial arts attuali. Tutto ciò, ovviamente, qualora Conor McGregor non decidesse di prendersi la scena sfidando Gamebred in uno scenario ad oggi davvero utopistico.