Marcell Jacobs, Yulimar Rojas e Shelly Ann Fraser Pryce sono stati i protagonisti di una grande edizione del meeting di Padova allo Stadio dedicato a Daciano Colbacchini, otto volte primatista italiano dei 110 ostacoli.

di Diego Sampaolo - 17/07/2019 01:58 | aggiornato 17/07/2019 10:00

Marcell Jacobs ha sfiorato per 4 centesimi di secondo il record italiano dei 100 metri di Filippo Tortu fermando il cronometro in un eccellente 10”03 in occasione della trentatreesima edizione del Meeting Città di Padova. Jacobs ha preceduto il giapponese Yuki Koike (10”11) e il britannico Adam Gemili (10”12). Il brasiliano Rodrigo Do Nascimento si è aggiudicato l’altra serie in 10”11.

Jacobs ha battuto anche il record del meeting detenuto dallo sprinter del Qatar Femi Ogunode con 10”07 dall’edizione 2015.

Il ventiquattrenne sprinter azzurro è il terzo sprinter italiano più veloce della storia dopo il primatista nazionale Filippo Tortu (9”99) e Pietro Mennea (10”01). Il velocista e saltatorie in lungo allenato da Paolo Camossi ha demolito di cinque centesimi di secondo il record personale di 10.08 realizzato lo scorso anno a Savona. In questa stagione il portacolori delle Fiamme Oro Padova aveva realizzato il miglior tempo di 10”10 al Meeting del Triveneto di Trieste e altre due prestazioni di assoluto valore come il 10”13 a Turku alle spalle di Michael Rodgers e di Justin Gatlin e la vittoria in 10”19 a Savona davanti al forte ivoriano Arthur Cissé.

Marcell Jacobs:

Sono contento perché sono sulla strada giusta. La forma è in crescendo ma sicuramente posso limare ancora qualcosa. Ogni volta un primato stagionale, adesso il personale, per avvicinarmi a quello che è un obiettivo, non solo il muro dei dieci secondi, ma anche il record italiano. In partenza sono migliorato e questo mi ha portato a correre una fase lanciata più efficiente. Sono ancora in fase di carico in vista degli Assoluti di Bressanone. Prima spero di trovare una corsia al meeting di Londra. In Agosto sarò in gara alla Coppa Europa a Bydgoszcz. Intanto ho molto da festeggiare. E’ il compleanno di mia mamma Viviana. Le ho anticipato il regalo

Salto triplo femminile: Rojas batte il record del meeting

La campionessa del mondo outdoor e indoor Yulimar Rojas ha vinto il grande duello con la cubana Liadagmis Povea nel salto triplo femminile con 14.87m in una gara degna di una finale mondiale. La giovane fuoriclasse venezuelana ha migliorato di due soli centimetri il record del meeting detenuto da Oksana Udmurtova con 14.85m dall’edizione del 2008. Povea si è classificata seconda con 14.64m precedendo la campionessa europea indoor di Glasgow 2019 Ana Peleteiro (14.47m). La gara di Padova ha ripetuto lo stesso ordine di arrivo di Montecarlo dove Rojas si era imposta con 14.98m.

Fraser Pryce vince per la terza volta in carriera a Padova

La due volte campionessa olimpica Shelly Ann Fraser ha vinto per la terza volta in carriera al meeting di Padova in 11”00 sfiorando di due centesimi di secondo il record del meeting da lei stessa stabilito nel 2015 con il 10”98 dopo il trionfo iridato di Pechino. La slovena Maja Mihalinec ha sorpreso classificandosi seconda in 11”27 precedendo la giamaicana Jonielle Smith (11”35) e la brasiliana Rosangela Santos (11”49). Settimo posto per la campionessa italiana Johanelis Herrera in 11”68.

Fraser Pryce ha festeggiato la vittoria portando suo figlio Zyon sul podio durante la premiazione.

Shelly Ann Fraser Pryce:

E’ un grande onore vincere per la terza volta a Padova. Mi alleno in Italia e mi piace sempre gareggiare qui a Padova

Terzo successo consecutivo per Lasitskene



La fuoriclasse russa Maria Lasitskene a superato 1.80m, 185m e 1.94m sempre alla prima prova ma ha commesso tre errori a 2.00m, quota superata sette volte in questa stagione all’aperto e tredici volte considerate anche le indoor. La due volte campionessa mondiale indoor e outdoor si è fermata a lungo in zona mista per firmare autografi e scattare selfies con i giovani fans.

Maria Lasitskene:

A Padova mi sento come a casa. E’ una città molto bella e accogliente. Ho un grande ricordo di quando gareggiai ai Mondiali under 18 a Bressanone

Oltre alle prestazioni di Rojas e Jacobs il meeting di Padova ha prodotto altri tre record del meeting che portano la firma del ventenne Emmanuel Bamidele sui 400 metri, della giamaicana Megan Tapper sui 100 ostacoli e del brasiliano Aldemir Gomes Da Silva sui 200 metri.

400 metri maschili: Amos batte il personale, ma Bamidele corre ancora più velocemente nella seconda serie

Nijel Amos ha stupito ancora demolendo il record personale sui 400 metri con 44”99 nella prima serie pochi giorni il formidabile 1’41”89 sugli 800 metri realizzato a Montecarlo, ma il ventenne nigeriano Emmanuel Bamidele ha corso ancora più velocemente stabilendo il record del meeting con 44”78, tempo che migliora il 44”86 stabilito dallo statunitense Derek Mills.

La campionessa mondiale di Londra 2017 dei 400m e della staffetta 4x400 Phyllis Francis ha vinto i 400 metri femminili in 51”20 nella sua seconda partecipazione al meeting di Padova. Maria Benedicta Chigbolu è stata la migliore delle italiane in quarta posizione in 52”73.

100 ostacoli femminili: Tapper migliora il record del meeting di Kelly Wells

La giamaicana Megan Tapper (finalista ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018) ha vinto la finale dei 100 ostacoli in un eccellente 12”66 migliorando di nove centesimi il record del meeting detenuto dal 2013 da Kelly Wells con 12”75. Eccellenti prestazioni cronometriche anche per la statunitense Tiffani McReynolds (seconda con il personale di 12”72), Pedrya Seymour (12”82) e la portoricana Jasmine Camacho Quinn (12”86). Luminosa Bogliolo ha realizzato un altro grande tempo con 12”80 con vento a favore oltre la norma di +2.4 m/s nella batteria alle spalle di McReynolds (12”72). La ventiquattrenne azzurra, neo vincitrice delle Universiadi, ha dovuto rinunciare alla finale per un problema alla cervicale. Giulia Pennella si è ben difesa correndo la finale in 13”21 dopo aver fermato il crono in 13”05 con vento a favore oltre la norma nella batteria.

Da Silva batte il record del meeting di Fredericks sui 200 metri

Il brasiliano Aldemir Gomes Da Silva si è aggiudicato i 200 metri maschili in un buon 20”25 battendo il record del meeting detenuto dal 1995 dal grande Frankie Fredericks. Il Brasile ha completato la doppietta con il secondo posto di Jorge Vides (20”47). Il finalista europeo di Berlino 2018 Eseosa Fausto Desalu ha fatto registrare il quinto posto con 20”66.

Richards vince il peso a Padova per la seconda volta

La medaglia di bronzo dei Mondiali di Pechino O’Dayne Richards ha vinto per la seconda volta il getto del peso maschile a Padova con 20.43m precedendo di due centimetri il russo Maxim Afonin. Leonardo Fabbri si è confermato oltre i 20 metri con 20.20m pochi giorni dopo l’argento conquistato agli Europei Under 23 di Gavle. Il fiorentino ha vinto il duello italiano con Sebastiano Bianchetti, quarto con 19.69m.

110 ostacoli maschili: Fofana si conferma sui suoi livelli

Grande prova di Hassane Fofana, secondo con 13”46, tempo con il quale ha avvicinato il 13”44 realizzato a Turku e agli European Games di Minsk, ma il vento a favore oltre la norma di +2.3 m/s non ha permesso l’omologazione. Il bresciano di origini ivoriane è stato battuto dallo statunitense Freddie Crittenden, che ha fermato il cronometro in 13”42. Crittenden ha ricevuto come regalo una campana prodotta dalla Fonderia Daciano Colbacchini, premio messo in palio per il vincitore dei 110 ostacoli.

Sum bissa il successo di Lignano

La campionessa mondiale di Mosca 2013 Eunice Sum ha bissato il successo di settimana scorsa a Lignano Sabbiadoro vincendo gli 800 metri femminili in 2’00”99. Joyce Mattagliano ha migliorato di quasi mezzo secondo il personale con 2’03”17 precedendo Yusneysi Santiusti (2’03”50).

Il campione asiatico e fresco vincitore delle Universiadi di Napoli Ernest John Obiena ha vinto il salto con l’asta maschile con 5.55m prima di tentare senza successo tre prove a 5.65m.

Trumaine Jefferson si è aggiudicato il salto in lungo maschile con 8.03m battendo il britannico Dan Bramble (7.96) e l’azzurro Filippo Randazzo (7.83m).

Meeting di Sotteville Le Rouen (Francia): 69.39m di Perez nel disco

Straordinaria migliore prestazione mondiale dell’anno e record personale nel lancio del disco della cubana Yaime Perez, che ha lanciato l’attrezzo alla misura di 69.39m. Oltre i 69 metri anche l’altra cubana Denia Caballero, che ha realizzato la misura con 69.08m. La francese Melina Robert Michon, al rientro quest’anno dopo la maternità, si è classificata al terzo posto con 62.41m.

12”49 di Amusan sui 100 ostacoli

La nigeriana Tobi Amusan ha vinto i 100 ostacoli stabilendo il record personale con 12”49 davanti a Queen Clay (12”63).

Silva 4.70 nell’asta, terza Malavisi

La campionessa mondiale di Pechino 2015 Yarisley Silva ha superato la misura a 4.70m superando la russa Olga Mullina e l’azzurra Sonia Malavisi, seconda e terza con la stessa misura di 4.40m. La romana ha valicato l’asticella al terzo tentativo. Nel corso delle gare outdoor 2019 l’atleta delle Fiamme Gialle ha realizzato un personale stagionale di 4.46m

Zoghlami si migliora sui 3000 metri

L’azzurro Osama Zoghlami si è classificato quarto sui 3000 metri migliorando il record personale di sette secondi con 7’50”84. Il successo è andato al forte marocchino Abdelati Iguider in 7’40”71. In questa stagione il palermitano di origini tunisine si è migliorato anche sui 3000 siepi correndo in 8’20”88 al Golden Gala di Roma.

Horn batte Auhore nei 100 metri femminili

La sudafricana Carina Horn si è imposta sui 100 metri in 11”14 precedendo la campionessa mondiale indoor Murielle Ahouré (11”23).

L’ivoriano Arthur Cissé ha confermato il suo ottimo momento di forma vincendo i 100 metri maschili in 10”13 precedendo il sudafricano Thando Dlodlo (10”16), il turco Emre Barnes (10”27). Christophe Lemaitre è tornato su discreti livelli vincendo i 200 metri in 20”46 dopo essersi classificato quarto sui 100m in 10”28. Il fenomeno Sasha Zoya ha battuto il record francese under 18 con 20”91.

La britannica Laiviai Nielsen si è aggiudicata i 400 metri femminili in 51”71 precedendo di 13 centesimi di secondo la statunitense Shakima Wimbley.

Il brasiliano Alexander Melo ha superato la barriera dei 17 metri con 17.20m.

Il rappresentante del Quwait Yaquoub Al Aouha si è aggiudicato i 110 ostacoli in 13”41 precedendo il francese Dmitri Bascou di quattro centesimi di secondo.

Il campione olimpico dei 1500m di Londra 2012 Taoufik Makloufi è tornato a correre dopo tre anni di problemi fisici chiudendo al secondo posto in 1’46”33 alle spalle del keniano Alfred Kipketer (1’45”59).