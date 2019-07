Il manager norvegese dichiara alla stampa di puntare sul francese, nel mirino di Real Madrid e Juventus, e rilancia le quotazioni del cileno. Lukaku resta in uscita e non ha giocato nell'amichevole contro il Leeds.

Al centro di numerose voci di calciomercato che lo vogliono sempre più vicino al Real Madrid o alla Juventus, Paul Pogba resterà invece al Manchester United e sarà anzi il perno intorno a cui i Red Devils costruiranno la squadra del futuro. Questa almeno è l'intenzione del club e del manager Ole Gunnar Solskjaer, che alla vigilia dell'amichevole precampionato andata in scena contro il Leeds a Perth, Australia, ha ribadito la centralità del francese nel suo progetto.

Il Manchester United ha dunque deciso di ignorare le dichiarazioni dello stesso Pogba e del suo agente, Mino Raiola, che avevano comunicato al club l'intenzione da parte del centrocampista di lasciare per andare alla ricerca di nuove sfide: Real Madrid e Juventus dovranno farsene una ragione, i Red Devils non hanno intenzione di assecondare il desiderio della stella francese, intendono tenere duro e sono pronti a respingere qualsiasi offerta. Il giocatore sarà anzi al centro del progetto di rinascita del prestigioso club inglese, come dichiarato alla stampa da Solskjaer.

Paul è un giocatore fantastico, un fantastico essere umano ed ha sempre avuto un atteggiamento estremamente professionale, ho sempre avuto un grande rapporto con lui. Ho sempre detto che se hai uno come lui in squadra costruisci la stessa squadra intorno a lui e non ho cambiato idea, direi lo stesso anche adesso.

Romelu Lukaku ha chiesto la cessione: a differenza di Pogba il Manchester United potrebbe accontentarlo ma soltanto al giusto prezzo.

Il calciomercato è l'argomento principale in casa del Manchester United e non potrebbe essere altrimenti: il club ha avviato in estate una rifondazione che dopo gli arrivi di Daniel James e Aaron Wan-Bissaka dovrebbe vedere come terzo colpo pregiato quello del difensore centrale Harry Maguire, titolare dell'Inghilterra e chiamato a riempire un vuoto che i Red Devils patiscono da tempo. Quindi sarà la volta di un centrocampista, dato che dopo le partenze di Fellaini e Herrera qualcuno nel mezzo serve: occhi puntati su Christian Eriksen o sull'alternativa rappresentata da Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona, reduce da una stagione fantastica.

Tutto però potrebbe cambiare in caso di nuove cessioni: detto che Pogba nelle intenzioni del club resterà a meno di offerte pari ad almeno 150 milioni, che al momento non sono nelle corde né del Real Madrid né della Juventus, il Manchester United potrebbe invece essere propenso a cedere Romelu Lukaku. Il centravanti belga sente di non essere nei piani di Solskjaer e ha chiesto di lasciare il club per unirsi all'Inter, che da tempo cerca di trovare un accordo con i Red Devils. Alla fine potrebbe essere accontentato, anche se l'allenatore norvegese fatica a capire la volontà di chi vuole lasciare la squadra.

Chi vuole andarsene non era qui quando abbiamo vinto. È la miglior sensazione che un calciatore possa provare, quella di essere in questo club quando vince. Tutti dovrebbero volere fare parte di tutto questo. Io voglio fare parte di tutto questo.

Ulteriore indizio della distanza che si è ormai creata tra Lukaku e il Manchester United è il fatto che nell'amichevole vinta 4-0 contro il Leeds - reti di Greenwood, Rashford, Jones e Martial su rigore - il centravanti belga non sia sceso in campo neanche per un minuto: la motivazione ufficiale, la necessità di riprendersi da una botta ricevuta in allenamento, non convince molto. Assente anche il portiere David de Gea, che non si sarebbe sentito bene prima della gara: lo spagnolo sembra comunque un sicuro punto fermo della squadra del futuro e dovrebbe presto firmare un ricchissimo rinnovo contrattuale che lo riavvicinerà al club dopo che a lungo è sembrato prossimo alla partenza.

Una situazione simile a quella vissuta da Alexis Sanchez, che al Manchester United non è fino a oggi riuscito a ripetere le splendide prestazioni che avevano contraddistinto il suo periodo all'Arsenal. Dato a lungo come sicuro partente, il cileno potrebbe invece ritagliarsi un futuro importante nei piani di Solskjaer, che conferma di stimare molto l'ex Udinese e Barcellona.