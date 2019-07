Lo spagnolo, il cui contratto è in scadenza nel 2020, sembra ormai prossimo a rinnovare con i Red Devils per una cifra record per un portiere: firmerà infatti un quinquennale da quasi 20 milioni di euro a stagione.

0 condivisioni

di Simone Cola - 17/07/2019 08:12 | aggiornato 17/07/2019 08:17

Sarà che nelle ultime poco brillanti stagioni vissute dal club è stato uno dei pochi punti fermi, sarà che il rischio concreto era quello di perderlo a zero e sostituirlo degnamente sarebbe costato non poco, fatto è che secondo i tabloid inglesi nei prossimi giorni David de Gea firmerà l'atteso rinnovo del contratto che lo lega con il Manchester United diventando il portiere più pagato al mondo.

Per prolungare l'accordo che scadeva nel 2020, situazione che a lungo ha portato in molti a pensare che lo spagnolo sarebbe finito sul mercato, il Manchester United sembra sia arrivato a offrire al proprio estremo difensore una cifra compresa tra le 350mila e le 375mila sterline alla settimana per cinque anni, qualcosa come 20 milioni di euro a stagione fino al 2024. Una maxi offerta che servirà per spazzare via ogni dubbio sul futuro del portiere e allontanare i numerosi top club che lo avevano preso di mira.

Juventus, PSG e Barcellona, tra i tanti, si dovranno rassegnare: David de Gea continuerà, e probabilmente chiuderà la carriera, con il Manchester United. Già da tempo considerato uno dei migliori al mondo nel ruolo, il portiere spagnolo sarà una delle pietre angolari da cui Ole Gunnar Solskjaer ripartirà per restituire ai Red Devils la grandezza perduta nelle ultime stagioni, passate alla ricerca di una rinascita continuamente rimandata.

Dal 2014 David de Gea è il portiere titolare della Spagna, con cui ha preso parte a EURO 2016 e ai Mondiali di Russia 2018.

Manchester United, blindato De Gea: sarà il portiere più pagato al mondo

Cresciuto e affermatosi giovanissimo nell'Atletico Madrid, De Gea difende i pali del Manchester United dal 2011, anno in cui il club inglese lo acquistò per 21 milioni per farne l'erede dell'olandese Edwin van der Sar che aveva appena appeso i guanti al chiodo. Nemmeno 21enne, schiacciato dagli impietosi paragoni con il suo predecessore, lo spagnolo ci mise qualche mese a imporsi con la maglia dei Red Devils finendo addirittura per perdere inizialmente il posto da titolare in favore del danese Lindegaard.

Un incidente di percorso, dato che dopo alcune settimane passate in panchina De Gea riuscì a riprendersi la maglia da titolare dimostrando finalmente tutto il suo valore: protagonista nella vittoria della Premier League 2012/2013, miglior giocatore del club nella stagione successiva, negli anni successivi l'estremo difensore iberico non è più stato in discussione e ha conquistato anche FA Cup, Coppa di Lega e Europa League.

Il tutto nonostante il rendimento altalenante del club, che ha stentato a trovare il degno sostituto dell'iconico Sir Alex Ferguson in panchina provando prima Moyes, poi Van Gaal e Mourinho e affidandosi infine a Solskjaer. Elegante ed efficace tra i pali, negli anni De Gea ha affinato anche l'abilità nelle uscite diventando uno dei migliori portieri al mondo, titolare della Nazionale spagnola, vincendo per 4 volte il premio come giocatore dell'anno per il Manchester United e finendo 5 volte nella formazione ideale della Premier League.

Il ricco rinnovo contrattuale che lo attende, e che lo porterà a mettersi in tasca la bellezza di 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni - milione più, milione meno - ha rasserenato l'ambiente e il manager Solskjaer, che temeva di perderlo durante questa finestra di calciomercato e che non aveva nascosto le sue preoccupazioni in merito.

Archiviata la pratica De Gea, i Red Devils possono tornare a pensare alla squadra del futuro: salutati Valencia e Herrera, dopo gli acquisti di Wan-Bissaka e del giovane Daniel James il Manchester United continua a resistere alla pressione da parte del Real Madrid per Paul Pogba e anzi rilancia sul mercato sfidando proprio gli spagnoli per Christian Eriksen del Tottenham. Monitorati anche Milenkovic della Fiorentina e Milinkovic-Savic della Lazio, l'obiettivo principale resta però sempre il difensore del Leicester Maguire, per cui sembra sia ormai pronta un'offerta superiore agli 80 milioni di euro.