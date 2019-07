Un 58enne nativo di Stezzano è evaso dagli arresti dimiciliari per vedere la finale di WImbledon in un bar: adesso rischia il carcere dopo essere stato scoperto dai carabinieri.

17/07/2019

La meravigliosa finale di Wimbledon vinta da Novak Djokovic contro Roger Federer al tie break del quinto set non se l'è voluta perdere nessuno. Neanche un uomo di 58 anni di Stezzano, in provincia di Bergamo, che però era ai domiciliari.

Desideroso di vedere almeno l'ultimo set, ha lasciato casa - racconta Il Corriere della Sera - nel pomeriggio di domenica 14 luglio e si è recato in un bar che trasmetteva il match tra il serbo e lo svizzero. Proprio in quel momento una pattuglia dei carabinieri si è presentata nella sua abitazione senza trovarlo.

Successivamente è stato rintracciato mentre tornava a casa. L'uomo non è nuovo a episodi simili, visto che già lo scorso 7 luglio aveva mancato un controllo per farsi un giro in bicicletta. Motivo per cui adesso rischia grosso.

Ho fatto una stupidaggine, lo so. Sono andato in un locale - ha dichiarato - per vedere l'ultimo set, proprio in quel momento hanno fatto il controllo in casa

Queste le parole pronunciate davanti al giudice, che intanto ha convalidato l'arresto e trasmesso gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.