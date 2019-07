La squadra di Belgrado batte il Suduva 2-0 e accede al secondo turno. Espulso Gobeljic per un fallo killer su un avversario. Fuori il Dudelange, lo Sheriff non riesce nella rimonta.

Martedì di verdetti, martedì di Champions League per le squadre impegnate nella prima tranche delle gare valevoli per il primo turno preliminare. Riesce nell'impresa di ribaltare il risultato il Nomme Kalju che espugna il campo dello Skendjia dopo la sconfitta dell'andata a Tallin per 0-1. Gli estoni passano subito in vantaggio con il difensore italiano Maximiliano Uggé che di testa sfrutta un'uscita sbagliata del portiere avversario e insacca.

Nella ripresa lo Skendjia pareggia i conti e si rimette in carreggiata col rigore di Ibraimi, ma al 91' ecco la doccia gelata per i macedoni: Liliu di testa è il più lesto ad avventarsi sul cross di tacco di Subbotin. Il Kalju ora attende la vincente della sfida tra Sarajevo e Celtic. La rimonta non riesce invece allo Sheriff Tiraspol che doveva ribaltare lo 0-3 patito in casa contro il Saburtalo Tbilisi. Nella capitale georgiana però la partita riserva subito emozioni.

Lo Sheriff dopo undici minuti è già avanti per tre reti a zero e quindi ha già annullato lo svantaggio della prima sfida. Prima Lafiti al 1', poi l'autogol di Magrvelashvili e infine il tris di Tambe illudono i moldavi che però vengono beffati dall'acuto di Rolovic all'ora di gioco. Lo Sheriff rimane anche in dieci al 75' per l'espulsione di Palcic, ma ci prova anche su punizione con Anton, ma alla fine il Saburtalo mantiene il risultato e conquista l'accesso al secondo turno di Champions League dove affronterà la Dinamo Zagabria.

A sorpresa dice addio alla competizione il Dudelange che viene eliminato dal Valletta. I maltesi pareggiano 1-1 in casa e sfruttando il 2-2 conquistato in Lussemburgo sfruttano i gol segnati in trasferta e conquistano una storica qualificazione al secondo turno. Il Valletta passa in vantaggio con Fontanella, ma nella ripresa arriva il pareggio del Dudelange con Pokar. Nel finale i lussemburghesi hanno due grandi occasioni, ma il gol che vorrebbe dire passaggio del turno non arriva. Per la squadra di Malta ora sarà sfida a una tra Ludogorets e Ferencvaros.

Non ha troppi problemi l'HJK che dopo il 3-0 dell'andata pareggia 2-2 contro l'HB Torshvan e passa alla seconda fase dove affronterà la Stella Rossa. La squadra di casa, però, ci prova e arriva fino al doppio vantaggio, ma nel secondo tempo i finlandesi prima accorciano e poi trovano il pari con la doppietta di Riski. I gallesi del New Saints espugnano il campo del Feronikeli e prenotano il ticket per la sfida al Copenaghen nella seconda fase.

La Stella Rossa batte i lituani del Suduva e dopo lo 0-0 dell'andata può festeggiare la qualificazione al secondo turno. Tutto facile per i serbi che dopo venti minuti sono già sul 2-0 con i gol dell'ex Atalanta Boakye e l'ex Fiorentina Marin. La squadra di Milojevic domina l'incontro, non concede nulla agli avversari, ma al 60' resta in dieci per il rosso mostrato a Gobeljic autore di un'entrata assassina su Slavickas che deve abbandonare il campo con la gamba sinistra spezzata. Con la Stella Rossa in dieci, i lituani si riversano in avanti ma il gol arriva al 96' con Topcagic. Troppo tardi per tentare una clamorosa rimonta.

