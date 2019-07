I norvegesi vincono 4-0 in casa dopo essersi imposti in trasferta per 2-0. Tutto facile anche per gli scozzesi. I bielorussi ottengono la qualificazione solo nel finale.

Gol, emozioni, sorprese e anche tante conferme. C'è un po' di tutto nel ritorno del primo turno di qualificazione della Champions League. Il Celtic non ha problemi contro il Sarejevo e dopo aver vinto 3-1 in trasferta ottiene un altro successo (2-1) anche al Celtic Park di Glasgow. Decidono i gol di Christie al 26' e di McGregor al 76'. Simile il discorso per il Rosenborg, che ha dilagato (4-0) contro il Linfield dopo essersi imposto per 2-0 all'andata.

I norvegesi se la vedranno con il Bate Borisov nel turno successivo. I bielorussi hanno faticato molto più del previsto per ottenere la qualificazione contro il Piast, ribaltando il risultato solo nei minuti finali. L'incertezza, tipica delle gare a eliminazione diretta in Champions League, ha regnato sovrana fino all'82', quando Moukam, su rigore, ha pareggiato il gol iniziale di Czerwinski. Con lo 0-0 dell'andata al Bate sarebbe bastato l'1-1, ma il Piast è imploso, subendo anche la rete del definitivo 1-2 all'87' da Volkov.

Ricca di gol ma mai realmente incerta nel risultato la partita fra Ludogorets e Ferencvaros: gli ungheresi, che avevano vinto 2-1 all'andata, si sono imposti per 3-2, ritrovandosi sul 2-0 già dopo 21 minuti di gioco. I bulgari sarebbero anche potuti tornare in partita, ma Swierczok ha sbagliato il rigore del potenziale 2-2 prima della fine del primo tempo. L'errore ha tagliato le gambe ai padroni di casa che da quel momento hanno di fatto alzato bandiera bianca.

Champions League, tutti i risultati della serata

Riga- Dundalk 0-0 (4-5 dopo i rigori)

0-0 (4-5 dopo i rigori) Rosenborg -Linfield 4-0

-Linfield 4-0 Qarabağ -Partizani 2-0

-Partizani 2-0 AIK -Ararat-Armenia 3-1

-Ararat-Armenia 3-1 Ludogorets- Ferencváros 2-3

2-3 Piast- Bate Borisov 1-2

1-2 Cluj -Astana 3-1

-Astana 3-1 Maribor -Valur 2-0

-Valur 2-0 Sutjeska -Slovan Bratislava 1-1 (4-3 dopo i rigori)

-Slovan Bratislava 1-1 (4-3 dopo i rigori) Celtic-Sarajevo 2-1

*In neretto le squadre qualificate al turno successivo

In questa serata di Champions League hanno però regalato emozioni anche squadre meno blasonate. Dopo lo 0-0 dell'andata Riga e Dundalk hanno ripetuto il pareggio a reti inviolate anche nella gara di ritorno. Durante i supplementari i ritmi sono calati drasticamente anche perché entrambe le squadre avevano paura di sbagliare. La tensione era alle stelle ed è aumentata ancora quando, al 111', Herdi Prenga ha lasciato in 10 il Riga per un doppio giallo. Il Dundalk non è però comunque riuscito ad approfittarne e la gara è arrivata fino ai rigori dove, solo dopo 7 tiri a testa (e 5 errori totali) la squadra irlandese è riuscita a strappare il pass per il prossimo turno (dove affronterà il Qarabağ). Grande rimonta del Cluj, che dopo aver perso 1-0 l'andata si è ritrovato sotto in casa dopo 4 minuti di gioco. Alla fine i romeni sono riusciti a imporsi per 3-1 segnando il gol decisivo con Omrani (autore di una doppietta) al 73'. Finisce ai rigori anche la partita fra Sutjeska e Slovan Bratislava, con i montenegrini che hanno trovato il pareggio solo nel terzo minuto di recupero del secondo tempo regolamentare. Dagli undici metri lo Slovan sbaglia i primi due tiri e compromette la qualificazione: passano i montenegrini con il risultato di 4-3.

Champions League, il prossimo turno

