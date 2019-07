Il centrocampista spagnolo è vicinissimo ai Gunners: si trasferirà in prestito senza opzione per un'acquisizione futura.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 17/07/2019 15:08 | aggiornato 17/07/2019 15:13

Sembrava vicino al Milan, poi al Tottenham. Ora il futuro di Dani Ceballos sembra definitivamente privo di nubi. Il centrocampista del Real Madrid, fresco campione d'Europa con la Spagna Under 21, è a un passo dal trasferimento in prestito tra le fila dell'Arsenal.

Agli ordini del connazionale Unai Emery, il classe 1996 sa che troverà una maglia da titolare, quella che Zinedine Zidane non era invece disposto a garantirgli. Tra il tecnico francese e il giocatore non c'è mai stato un grande feeling, ecco perché la separazione era inevitabile.

In futuro però Ceballos tornerà al Real, visto che - riporta AS - l'operazione dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito senza opzione per un'acquisizione futura. L'Arsenal pagherà l'intero stipendio dello spagnolo e lo metterà al centro del progetto, con l'idea in testa di acquistarlo in futuro a titolo definitivo.