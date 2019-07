Il giocatore vuole lasciare il PSG e spinge per andare al Barcellona, ma la trattativa è complessa. Come alternativa non disdegnerebbe il trasferimento a Torino.

Prima o poi si arriverà alla soluzione, e non vanno esclusi colpi di scena. Quello relativo a Neymar è il giallo del calciomercato 2019. Il brasiliano, che si è trasferito appena due anni fa al PSG per 222 milioni di euro, vuole lasciare Parigi, città nella quale non si è inserito come sperava. Il rapporto con i compagni non è mai stato positivo, il campionato non lo ha mai intrigato più di tanto. E in Champions League il club parigino non riesce proprio a fare il salto di qualità.

Per questo già da tempo si parla di un possibile (ormai diventato probabile) addio di Neymar. Il problema è evidente: sono pochi i club che possono sostenere un'operazione del genere. Il giocatore vorrebbe tornare a Barcellona, ma i catalani, che hanno appena chiuso la trattativa di calciomercato per Griezmann, in attacco sono copertissimi e avendo speso 120 milioni per il francese ora devono stare attenti al Fair Play Finanziario. Fra blaugrana e parigini fra l'altro i rapporti sono freddi (perfino gelidi) proprio a causa del trasferimento di Neymar di due anni fa. Trovare una soluzione è complicato.

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il fenomeno brasiliano avrebbe stilato già da tempo una lista di squadre nelle quali gli piacerebbe giocare. Nell'elenco in questione ci sarebbero (oltre al Barcellona) il Manchester United, che però ha fallito la qualificazione alla Champions League, il Real Madrid, il Bayern Monaco e la Juventus. Ovviamente in ordine sparso.

Neymar, ansioso di lasciare il Psg in questa sessione di calciomercato, strizza l'occhio alla Juventus:

A Torino hanno chiuso nei giorni scorsi la trattativa di calciomercato per Matthijs De Ligt. L'olandese verrà ufficializzato a breve. Per il resto i bianconeri hanno preso Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, ma entrambi a parametro zero. In seguito ad alcune cessioni l'operazione Neymar, per quanto complessa, si potrebbe anche fare. Devono però partire Higuain, Dybala e Douglas Costa per fare cassa e lasciare spazio al brasiliano.

Per la Juventus però al momento Neymar non è una priorità. Il club bianconero valuterà la fattibilità dell'operazione e cercherà di capire come, eventualmente, inserire il brasiliano nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. Non è però un acquisto che si possa fare senza una programmazione seria e dettagliata. Anche perché al centro del progetto della Juve resta ovviamente Cristiano Ronaldo. Per il momento quindi il gradimento di Neymar nei confronti della Vecchia Signora non fa cambiare i piani di mercato a Torino. Prima o poi però il brasiliano una soluzione la dovrà pur trovare...