Il Real Madrid è irremovibile sulla richiesta di 42 milioni di euro e così il Napoli molla la presa. Per il colombiano adesso c'è l'Atletico Madrid in pole.

di Redazione Fox Sports - 17/07/2019 00:36 | aggiornato 17/07/2019 00:40

James Rodriguez e il Napoli, un matrimonio che sembrava sul punto di essere celebrato. E invece - riporta Gianluca Di Marzio - l'accordo col Real Madrid non vuole proprio arrivare. Florentino Perez è infatti irremovibile, continua a chiedere 42 milioni di euro e non vuole cedere il colombiano in prestito.

Intanto De Laurentiis prende parola e dice pubblicamente che è disposto a prendere James solo in prestito. Il risultato? Gli azzurri si allontanano sempre più dall'ex Bayern Monaco e iniziano a pensare ad altri elementi da regalare ad Ancelotti.

E così diventa l'Atletico Madrid il club più vicino a James. Il club colchonero si è detto intenzionato a comprarlo a titolo definitivo e quindi a soddisfare le richieste del patron delle merengues. A meno che De Laurentiis non cambi improvvisamente idea, il Napoli non abbraccerà James in questa finestra di mercato.