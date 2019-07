Il Milan vuole capire le intenzioni del classe 1985 e intanto spera che la rivoluzione avviata da Florentino Perez riguardi anche il 33enne, che ha un contratto fino al 2021 da 12,5 milioni. Un ingaggio pesantissimo che potrebbe spingere la società spagnola a lasciare andarlo per investire questi soldi in un nuovo acquisto.

Una voce di mercato che era circolata nelle scorse settimane e che ora torna prepotentemente alla ribalta. Il Milan pensa a Luka Modric, stella del Real Madrid e fresco Pallone d'Oro. Come riporta Gianluca Di Marzio, si tratta di una trattativa difficile ma non impossibile.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK