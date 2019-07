Il Milan su Luka Modric. In queste ore i tifosi rossoneri stanno sognando il centrocampista croato del Real Madrid, fresco Pallone d'Oro. Ma il numero 10 dei Blancos può davvero arrivare alla corte di Marco Giampaolo? A questa domanda ha risposto il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini:

Il Milan ha dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario per quanto riguarda l'acquisto dei cartellini, ma non sugli ingaggi che andrà ad elargire ai nuovi acquisti. Modric ha un ingaggio molto alto, guardagna 12,5 milioni di euro bonus compresi. Al Real Madrid in questo momento c'è una rivoluzione in corso e alcuni giocatori possono andare via a basso costo. In questo contesto, il sogno Modric è realizzabile per il Milan. Se invece il Real Madrid dovesse fare come un anno fa, quando chiese all'Inter 100 milioni per Modric, a quel punto cadrebbe ogni discorso. Il punto è questo, se il Real Madrid decidesse di cedere Modric a un prezzo ragionevole per risparmiare sull'ingaggio e prendere un altro giocatore, il Milan potrebbe effettivamente prenderlo