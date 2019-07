I nerazzurri hanno capito che il Manchester United non arretra e avrebbero dato l’ok purché il pagamento possa essere su base triennale e la cifra sia onnicomprensiva.

17/07/2019

Antonio Conte va di fretta. Non è venuto all'Inter per aggiungere un'altra tappa alla sua già prestigiosa carriera: lui vuole vincere, sempre. E per farlo ha già cominciato a spronare i suoi in allenamento, vuole gente che corra e lavori per la causa. Ma il suo lavoro di martellatore non si limita al campo: nelle riunioni di club non manca di ricordare, magari con più garbo, quello che si aspetta dal mercato.

In pubblico abbozza, ma chi lo conosce sa che non gradisce di presentarsi all'edizione 2019 della International Champions Cup e della International Super Cup con un attacco di fortuna formato da un titolare acciaccato, Politano, da ragazzini di belle speranze (Colidio, Esposito, 16 anni fino a pochi giorni fa, e Vergani) e da giocatori sotto contratto come Longo e Puscas, ma fuori dal progetto e destinati ad altri lidi.

Sono finite le amichevoli con le selezioni di volonterosi valligiani, in Asia si comincia a fare sul serio e l'Inter si troverà ad affrontare squadroni come il Manchester United (sabato 20 luglio), la Juventus (mercoledì 24) e il PSG il sabato seguente. Tornati in Europa, arriveranno gli impegni contro Tottenham, domenica 4 agosto, per chiudere sabato 10 contro il Valencia. La figuraccia è dietro l'angolo e Conte non la accetta, nemmeno quando non conta nulla.

Calciomercato Inter: ok a 82,5 milioni per Lukaku

Lui è stato chiaro fin dall'inizio. I nomi sono due: Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Quello che semmai è parso poco comprensibile, almeno da fuori, è stata la tattica messa in atto dal club sul calciomercato: annunciare urbi et orbi che Icardi era un separato in casa e non adombrare nemmeno lontanamente un piano B sugli obiettivi là davanti, anche solo per gettare fumo negli occhi, è stato un po' come consegnarsi di fatto alle leggi del mercato. Ecco, infatti, la Roma sparare alto per il suo centravanti e il Manchester United sedersi sulla riva del fiume ad aspettare: se vuoi il mio uomo la cifra è questa.

E se per il bosniaco, a quanto pare, occorrerà attendere che i giallorossi chiudano con Higuain, con gli inglesi invece l'Inter dovrà andare a Canossa. Marotta e Ausilio, infatti, hanno capito che lo United non arretra di un millimetro. La proposta di un prestito con obbligo di riscatto è stata rispedita al mittente, così come quella di inserire Icardi come contropartita - e pensare che un anno fa di questi tempi i tifosi nerazzurri aspettavano trepidanti che arrivasse il 16 luglio e nessuno potesse più portargli via il loro bomber a 110 milioni! - e non rimane che accettare le loro regole, trattando una resa onorevole alle migliori condizioni e approfittare della discesa della sterlina.

Ferma la richiesta di 75 milioni di sterline, infatti, in una settimana il prezzo di Lukaku si è comunque abbassato di 2,5 milioni di euro causa Brexit e conseguente discesa del valore della valuta inglese: dagli 85 milioni di euro della settimana scorsa agli 82,5 di oggi. Il tempo stringe, Conte martella e la sterlina aiuta gli audaci: ecco che dunque, come sostiene il Sun, l'Inter ha deciso di fare il grande passo accettando le richieste dello United, subordinando l'ok a due sole condizioni: un pagamento su base triennale, per non pesare su un solo esercizio di FPF, e la considerazione che i 75 milioni di sterline siano la cifra finale e massima (60 fissi e 15 di bonus sul rendimento).

Intanto dall'Australia, dove gli inglesi stanno svolgendo la preparazione, arrivano discrete notizie per il club nerazzurro: Lukaku, che domenica ha saltato la partita col Perth Glory per un non precisato infortunio, ha detto ai giornalisti che la sua situazione dovrebbe avere sviluppi entro la settimana e dall'altro Solskjaer, parlando in conferenza stampa, ha affermato di voler recuperare Pogba alla causa, senza citare l'attaccante belga. Qualche altra indicazione potrebbe arrivare dal match in programma oggi fra Red Devils e Leeds.