Il patron viola incontra per la prima volta il suo gioiello e lo blinda a parole.

di Redazione Fox Sports - 17/07/2019 11:32 | aggiornato 17/07/2019 15:36

Rocco Commisso ha incontrato Federico Chiesa per la prima volta da quando è diventato presidente della Fiorentina. I due si sono visti nei pressi del SeatGeek Stadium di Bridgeview, vicino Chicago, dove la viola ha iniziato la tournée americana battendo 2-1 i messicani del Chivas Guadalajara (messicani avanti con Lopez al 20', pareggio dei toscani con Simeone e sorpasso con Sottil al 53') nel primo match dell'International Champions Cup.

Commisso ha abbracciato Chiesa, gli ha dato un pizzicotto sulla guancia e poco dopo ha parlato del suo futuro ribadendo un concetto espresso a più riprese:

L'ho detto fin dal primo giorno, vogliamo tenere Chiesa, è un bravo ragazzo. Non abbiamo parlato di futuro ma comunque voglio tenerlo

Chiesa ha un contratto in scadenza nel 2022 e avrebbe già un accordo con la Juventus per un contratto a 6 milioni a stagione. Ma la sua intenzione non è quella di arrivare allo scontro. E così se la Fiorentina vorrà trattenerlo, lui non si opporrà e cercherà di dare il massimo anche in vista degli Europei in programma la prossima estate.