Parla il presidente dell'Atletico Madrid: "Siamo sempre interessati ai grandi giocatori".

di Redazione Fox Sports - 17/07/2019 12:14 | aggiornato 17/07/2019 12:19

Mentre il Napoli si allontana sempre più da James Rodriguez, l'Atletico Madrid si avvicina. Del colombiano ha parlato il presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo, che ai microfoni della trasmissione El Partidazo de Cope ha dichiarato:

L'Atletico Madrid è interessato ai grandi giocatori e James lo è indiscutibilmente, ma non c'è una trattativa con il Real Madrid e da qui a dire che verrà all'Atletico Madrid c'è di mezzo molta strada

Non si sbilancia quindi il numero uno dell'Atletico, ma è ormai è cosa nota che James sia un obiettivo concreto. Per il classe 1991 Florentino Perez chiede 42 milioni di euro ed è disposto a cederlo solo a titolo definitivo, il Napoli invece lo vorrebbe prendere in prestito e per questo non trova l'accordo con i Blancos.

Cerezo su Griezmann: "Facciamo solo i nostri interessi"

Cerezo è tornato a parlare anche di Antoine Griezmann e del discusso trasferimento al Barcellona:

I giocatori giocano dove vogliono. Il Barcellona ha pagato la clausola rescissoria, noi facciamo il nostro interesse come fanno loro".

