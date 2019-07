I Blaugrana hanno già un disavanzo di mercato di oltre 120 milioni, 270 nel triennio, e pare sempre più complicato arrivare al brasiliano anche per i cattivi rapporti col PSG.

di Alberto Casella - 17/07/2019 21:53 | aggiornato 17/07/2019 22:58

C'eravamo tanto... mandati a quel paese. Il detto, rimodellato per l'occasione, si confà piuttosto bene a un menage a trois, quello fra Barcellona, Neymar e PSG col brasiliano non a caso collocato nel mezzo, dopo essere fuggito a Parigi, insalutato ospite, giusto due anni fa dalla Catalogna per la cifra record, allora come ora, di 222 milioni.

Si trattava di una clausola rescissoria ragionevolmente e comprensibilmente ritenuta a prova di bomba. Ma quando gli emiri decidono di affondare il colpo non ce n'è per nessuno. Così andò quella volta, con Al-Khelaifi deciso a far pagare alla dirigenza blaugrana i presunti approcci di seduzione su giocatori del suo club, come Thiago Silva, Marquinhos, Verratti e Di Maria.

Episodi che avevano fatto seguito alla pesante umiliazione, con tutti gli stascichi polemici del caso, subita dalla squadra francese al Camp Nou nel famoso 6-1 di Champions League. In seguito c'era stato un parziale riavvicinamento fra Bartomeu e Al-Khelaifi, ma negli ultimi tempi l'emiro è tornato a mettere il broncio, attribuendo la decisione di Neymar di voler lasciare il suo club a sotterranei tentativi dei catalani.

Barcellona: non è più tempo di sorrisi fra Bartomeu e Al Khelaifi

Barcellona: senza liquidità difficile prendere Neymar

Una presa di posizione, quella di Neymar, che non è andata giù alla dirigenza del PSG e il club, va ricordato, ha già dimostrato di saper gestire in modo inflessibile certe situazioni difficili: per referenze chiedere a Rabiot e a Ben Arfa, per esempio. Ma O'Ney, onestamente è altra cosa: sembra difficile pensare di mandare in tribuna l'acquisto più costoso della storia del calcio per tutto il tempo rimanente del suo contratto che scadrà nel 2022. Per questo, di fronte al comportamento del giocatore, si potrebbe ipotizzare una soluzione di bon vivre, una sorta di gentlemen agreement che possa soddisfare tutte le componenti di questo complesso menage a trois.

Per Neymar il Barcellona potrebbe rimanere un sogno

Ma perché ciò possa accadere sarebbe condizione necessaria che Bartomeu arrivasse ad aprire i cordoni della borsa. E qui, a quanto sembra, partiamo già male perché in questa sessione di mercato, fra Griezmann, de Jong & c., il Barcellona ha già scritto 237 milioni alla voce uscite a fronte di soli 106 alle entrate e se andiamo a considerare l'ultimo triennio siamo a 740 contro 472 (di cui quasi la metà provenienti proprio dalla cessione del brasiliano), un disavanzo di 270 milioni che è da allarme rosso in ottica Fair Play Finanziario. Ci sarebbe l'ipotesi contropartite tecniche, certo, ma a parte la voce di una proposta Coutinho-Dembelé-40 milioni la cui veridicità è tutta da verificare, è chiaro che è Al-Khelaifi a essere in una posizione di forza e, non avendo alcun interesse a mettersi in casa quelli che considera "fondi di magazzino" del Barça, pretende di ricevere in contanti almeno la metà dei 170 milioni della valutazione di Neymar.

Se non cambia qualcosa, insomma, sembra davvero difficile che il brasiliano possa tornare, almeno in tempi brevi, al Barcellona. Per questo gli agenti e l'entourage del giocatore hanno ricevuto l'incarico di guardarsi intorno per trovare eventualmente un altro approdo di livello e gradito al loro assistito. Non sono molti, però, i club che potrebbero farsi carico di un'operazione decisamente onerosa, non solo per il prezzo da corrispondere al PSG ma anche per l'ingaggio stesso di O'Ney. Il Real Madrid osserva a distanza: ha disponibilità economiche e a Florentino, da sempre grande fan dal brasiliano, non dispiacerebbe fare un dispettuccio ai rivali catalani, ma già così ha una batteria di esterni d'attacco da far paura a chiunque. Si è parlato pure della Juventus ma, considerando anche l'operazione de Ligt, i bianconeri, con un disavanzo negativo entrate-uscite vicino ai 200 milioni nel triennio, stanno appena meglio del Barcellona. Una situazione molto intricata, dunque, nella quale tutti e tre i "contendenti" rischiano di rimanere col cerino in mano.