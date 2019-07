WWE News, Highlights Raw 15 luglio 2019

La notte successiva a Extreme Rules, già scelti i nuovi avversari per Summerslam del campione universale e della campionessa di Raw.

di Marco Ercole - 16/07/2019 00:47 | aggiornato 16/07/2019 00:52

La notte dopo il caotico finale di Extreme Rules 2019, la WWE torna subito sul ring con una nuova puntata di Raw, quella del 15 luglio 2019. A questa parteciperanno anche atleti di SmackDown, perché sarà stabilito chi dovrà affrontare a Summerslam il nuovo campione Universale, Brock Lesnar, e la confermata campionessa del roster rosso, Becky Lynch.

Neanche il tempo di assorbire gli effetti dell'ultimo PPV, insomma, che inizia subito il conto alla rovescia per The Biggest Event of the Summer.

Per quanto riguarda il nuovo sfidante per l'Universal Championship, stasera si terrà una Cross Brand All-Star Top 10 Battle Royal tra Seth Rollins, Roman Reigns, Baron Corbin, Cesaro, Braun Strowman, Bobby Lashley, Sami Zayn, Rey Mysterio e Big E. E molti di loro, nel caso in cui non riescano a guadagnarsi questa title shot, potranno inserirsi nella corsa per quella verso la United States Championship, finita nelle mani del Club, con AJ Styles campione.

In riferimento alla nuova sfidante di Becky Lynch a Summerslam, invece ci sarà un Fatal 4-Way Match, ci prenderanno parte Natalia, Naomi, Alexa Bliss e Carmella. Molto più che un prolungamento di Extreme Rules, insomma. La puntata di Raw del 15 luglio 2019 sarà piena di WWE News e colpi di scena, che vi racconteremo nella nostra rubrica sul wrestling, WWE-ek Raw, dove potrete trovare tutti gli highlights dello show (a partire dalle 6.30).

