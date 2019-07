Il centrocampista ha rilasciato un'intervista a J TV.

Parola ad Adrien Rabiot. Il nuovo centrocampista della Juventus ha rilasciato un'intervista ai microfoni di J TV, raccontando i suoi primi giorni in bianconero:

Sono felice di essere qui. La Juventus è un grande club, di prestigio, che ha storia. Una delle ragioni per cui ho scelto la Juventus è per crescere, fare meglio e portare il mio gioco a un altro livello. Qui credo di poter raggiungere il mio obiettivo. Giocare al fianco di grandissimi giocatori sarà fondamentale per la mia crescita, per continuare ad imparare e andare avanti giorno dopo giorno in uno dei migliori club al mondo

Sulle sue doti tecniche:

Colpisco meglio col mancino. Gol o assist? Scelgo l'assist. Mi descrivo come un giocatore offensivo a cui piace proporsi. Mi piace anche difendere, sono un box-to-box

Sulla scelta di venire alla Juve:

Ho parlato con molte persone, incluso Gigi Buffon, come ho detto, che conosce molto bene il club e mi ha parlato benissimo della società e della vita qui. Credo sia molto importante avere l’aiuto e i consigli di certe persone per prendere una decisione importante per la carriera. I complimenti di Buffon? Vuol dire moltissimo ricevere complimenti come questi. Gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo e mi ha risposto: “Ho detto solo la verità”

Infine sullo Stadium: