Storico cambiamento per il campionato inglese. Per decidere chi primeggerà in caso di arrivo a pari punti si guarderanno gli scontri diretti e non più la differenza reti.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 16/07/2019 00:29 | aggiornato 16/07/2019 00:34

La guida sempre unici, da sempre convinti che distinguersi dagli altri fosse quasi un missione. Gli inglesi però hanno deciso stavolta di uniformarsi alla vecchia Europa. Lo faranno nel calcio a partire dalla stagione che inizierà nel weekend del 9-11 agosto. Di cosa stiamo parlando vi chiederete. Ebbene, la Football Association ha deciso di attuare un cambiamento storico in Premier League nel valutare chi primeggerà in caso di arrivo a pari punti in classifica.

A decidere saranno gli scontri diretti. Come accade appunto in praticamente tutti i campionati al mondo e nei grandi tornei europei. Addio al vecchio sistema inglese che per decretare la "vincente" in caso di arrivo a pari punti usava come primo criterio quello della differenza reti.

Se questa fosse stata la stessa per le compagini appaiate in classifica, allora il secondo termine di valutazione era quello delle reti segnate, chi aveva fatto più gol sopravanzava gli avversari. Infine se anche questo criterio fosse stato omogeneo si sarebbe giocato uno spareggio. Ora cambia tutto. E dovranno abituarsi presto gli appassionati di Premier League.

Premier League, cambiano le regole

Premier League, come cambiano le cose in caso di arrivo a pari punti

Facciamo un esempio: se lo scorso anno City e Liverpool, separate alla fine solo da un punto, fossero arrivate invece entrambe a quota 98, a vincere il titolo sarebbe stato comunque il club di Manchester grazie a una differenza gol di +72, rispetto al +68 dei Reds.

Se la stessa situazione però si ponesse nel prossimo campionato a vincere sarebbe comunque il City. Ma non per la differenza reti, quanto appunto per gli scontri diretti: 0-0 all'andata e 2-1 per Aguero e compagni al ritorno. Se gli scontri diretti però dovessero essere pari, allora si guarderà alla miglior differenza reti e poi al maggior numero di gol segnati nelle gare giocate dalle squadre coinvolte.

Ma se incredibilmente anche questi dati dovessero essere gli stessi per le squadre impegnate nella bagarre allora primeggerà la compagine che avrà fatto più gol in trasferta sempre nei confronti diretti. Una novità rilevante che cambia quindi per sempre quella che era una regola che identificava da tempo la Premier. Ovviamente questo criterio non vale solo per le squadre che si contenderanno il titolo, ma anche per quelle che si giocheranno un posto in Champions o in Europa League. E anche per la lotta salvezza.