Sfumata la Serie B ai playoff, il club lombardo riparte dal suo iconico numero uno che catechizza la rosa in un incontro a Villa Gernetto: dopo gli arrivi di Finotto, Lamanna e Sampirisi i brianzoli puntano Bellusci e Rigoni.

di Simone Cola - 16/07/2019 01:45 | aggiornato 16/07/2019 13:49

Dopo aver salutato con entusiasmo l'arrivo alla presidenza di Silvio Berlusconi, nella scorsa stagione il Monza ha visto naufragare il sogno del ritorno in Serie B ai playoff: appena quinti in Serie C, i ragazzi allenati da Cristian Brocchi si sono dovuti arrendere all'Imolese, capace di imporsi in trasferta per 3-1 e di passare il turno, nonostante la sconfitta con identico punteggio nella gara di ritorno, in virtù del miglior piazzamento in campionato.

Un vero e proprio smacco per una proprietà ambiziosa e che certo non vuole recitare il ruolo di comparsa nel calcio italiano: Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, dopo avere assicurato che l'impegno preso nei confronti del club non verrà meno e che l'obiettivo resta quella Serie A mai raggiunta nell'ultrasecolare storia del club brianzolo, sono ripartiti di slancio in vista della prossima stagione.

Confermato Brocchi come tecnico, il Monza non lesinerà sforzi in tema di calciomercato: già acquistati il portiere Lamanna, il difensore Sampirisi e la punta Finotto, Galliani punta adesso altri due rinforzi decisamente importanti per la categoria, il difensore Bellusci ex Palermo e il centrocampista del Chievo Nicola Rigoni. I fuochi d'artificio non finiranno comunque qui: lo storico braccio destro di Berlusconi ha ribadito nei giorni scorsi che l'obiettivo, da raggiungere nei prossimi tre anni, è sempre l'approdo in massima serie.

Monza, Berlusconi catechizza la rosa: "Pensate al vostro futuro dopo il calcio"

Intanto, nella giornata di ieri, Silvio Berlusconi ha tenuto a rapporto la rosa nella suggestiva cornice di villa Gernetto, prestigiosa proprietà acquistata nel 2007 dal patron che è stato il vero e proprio mattatore di una giornata che ha dato il via ufficiale alla stagione del Monza, chiamato sul campo a rispettare il ruolo di favorito che inevitabilmente gli è stato cucito addosso vista una proprietà tanto importante.

Una vera e propria lezione, quella che Berlusconi, affiancato da Galliani e dal fratello Paolo, ha voluto tenere a giocatori, staff tecnico e dipendenti del Monza. L'ex Premier ha parlato di vari argomenti, soffermandosi principalmente sulla situazione politica attuale e sull'importanza per quelli che considera "i suoi ragazzi" di pensare al futuro una volta appesi gli scarpini al chiodo.