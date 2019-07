Dopo il ritorno vittorioso nell'ottagono, The Italian Dream guarda al suo futuro in UFC e mette nel mirino il fighter brasiliano

0 condivisioni

di Giovanni Bongiorno - 16/07/2019 11:56 | aggiornato 16/07/2019 12:24

A UFC Sacramento, lo scorso sabato, Marvin Vettori è tornato in azione dopo più di 400 giorni di inattività offrendo al pubblico californiano e ai tifosi italiani quella che probabilmente è stata la miglior prestazione della sua carriera. Vettori è la personalità più esuberante del panorama delle MMA italiane: fighter fra i più discussi dal pubblico, agli occhi dei fan ha sempre pagato l'eccesso di sicurezza, spesso scambiata per arroganza.

Marvin non ne ha mai fatto un dramma, sa che chi si espone alla piazza sarà osservato e giudicato, e a lui va bene così. Atleta tra i più esperti nonostante la giovane età, "The Italian Dream" ha dimostrato nel corso degli ultimi incontri un'evoluzione costante a dispetto dei risultati, rivelandosi una spina nel fianco per qualsiasi avversario, ed offrendo delle prove concrete contro fighter di prim'ordine come l'attuale campione ad interim dei pesi medi, ancora imbattuto, Israel Adesanya. Nella sua scalata verso la vetta, Adesanya superò in un match duro e spigoloso, grazie ad un verdetto di decisione non unanime, proprio il nostro portabandiera.

Presentatosi in maniera quasi monastica, senza ricorrere al solito trash talking e con una concentrazione che non aveva forse mai mostrato in precedenza, Marvin Vettori sabato notte ha messo tutti d'accordo, quando nel primo match della main card ha sconfitto con una prestazione perfetta Cezar Ferreira, ostico fighter brasiliano che vanta vittorie in carriera su combattenti del calibro di Thiago Santos, Jack Hermansson ed Anthony Smith. Subito dopo il match abbiamo parlato del suo camp, di come si è preparato alla battaglia e dei suoi piani per il futuro.

UFC: ora Marvin Vettori vuole Paulo Costa

Vettori ha sfruttato il tempo lontano dalla gabbia per migliorarsi e studiare, mettendo in mostra una chiara evoluzione sul piano dello striking, fatto di buoni jab d'incontro e di controllo, di buone combinazioni e di un incremento gigantesco del ritmo. Asfissiante sin dal primo momento, non ha concesso tregua al brasiliano ed è cresciuto ancora nel terzo round, ripresa storicamente di calo fisico per il fighter di Mezzocorona, che aveva però invertito il trend già da un paio di uscite. Mai stata in dubbio la qualità nel grappling, ha decisamente messo un punto esclamativo sulla sua prestazione controllando e dominando da terra un fighter dal jiu-jitsu estremamente temibile quale è Ferreira.

D. Alla luce della prova superata brillantemente, come è andato il camp d'allenamento, chi ti ha dato maggior sostegno?

Il camp è andato molto bene, è stato molto lungo e ho dovuto prendere le giuste precauzioni per non arrivare alla forma giusta troppo presto. Non mi sono fermato nel corso dell'ultimo anno, quindi ho dovuto prestare particolare attenzione alle tempistiche, ma è andato tutto ok. Solo qualche infortunio minore, ma superato tranquillamente. Chi mi è stato vicino? Massimiliano Repucci, Chase, il mio preparatore atletico, Matteo Capodaglio sulla nutrizione, il mio mental coach Lenny Wisman, Jim Wilson nel wrestling, Romulo Barral nel jiu-jitsu e la Kings MMA in generale.

D. Cezar Mutante ha tenuto botta e non si è mai arreso, nonostante i numerosi colpi subiti che lo hanno trasformato in una maschera di sangue. Ti ha sorpreso?

L'unica cosa sorprendente è come sia riuscito ad incassare senza andare giù, ma sapevo, ad esempio, che tira dei calci molto secchi. Per il resto, sapevo cosa mi aspettava.

D. Sei rientrato in grandissima forma, senza mostrare alcuna ruggine. Lo stop di un anno e mezzo è stato salutare?

È stato fantastico rientrare dopo tanto tempo. È stato il giusto premio dopo un anno di lavoro e la dimostrazione che il team ha fatto le cose al meglio.

La domanda che i fan del matchmaking e dei dream match attendono più di tutti arriva in sordina e Marvin la prende quasi come una provocazione. Ancora una volta, il fighter trentino dimostra di avere una personalità fuori dal comune...

D. Adesso vuoi affrontare Paulo Costa?

Fra le righe si sente quasi un... "ti senti davvero già pronto?" Ma per cosa? Stiamo scherzando? Ma che c*zzo ha fatto? Cioè, ha meno meriti di me in UFC, non ha combattuto con nessuno. Romero lo manderà in ospedale, io farei lo stesso. Ma neanche a parlarne! Davvero già pronto? Sono pronto per finirlo al primo round per quanto mi riguarda! Come on, come on! Absolutely ready to fuck this guy up!

Ogni volta che lo sento, Marvin mi strappa una risata. Vettori non fa l'anti-eroe, Vettori è l'anti-eroe. Ha una personalità estrosa, dura, irriverente, che attacca l'autorità. E le sensazioni che ispirano certe personalità non vanno sulla scala dei grigi, vanno sul bianco o sul nero. Amore o odio.

Chiudo con un'ultima provocazione, che Vettori coglie e non manca di sottolineare.

D. In un'intervista avevi dichiarato di essere l'unica speranza delle MMA italiane. Marvin Vettori si sente anche l'ultima speranza delle MMA italiane?