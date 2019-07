Fraser Pryce, Lasitskene, Rojas e Francis quattro stelle al meeting di Padova

Cast stellare nella trentatreesima edizione del Meeting Internazionale Città di Padova in programma allo Stadio Daciano Colbacchini con Shelly Ann Fraser Pryce, Maria Lasitskene, Yulimar Rojas, Phyllis Francis e tanta Italia.

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 16/07/2019 01:52 | aggiornato 16/07/2019 09:57

Le stelle dell’atletica italiana e internazionale sono pronte ad illuminare la grande notte di atletica nello Stadio dedicato al padovano doc Daciano Colbacchini, otto volte primatista italiano dei 110 ostacoli e partecipante a due edizioni delle Olimpiadi a Stoccolma 1912 e ad Anversa 1920.

Il meeting organizzato dal team locale Assindustria Sport Padova presieduta da Leopoldo Destro è stato presentato nei giorni scorsi a Palazzo Moroni a Padova.

Come ogni anno il cast allestito dall’ex lanciatore di martello azzurro Giampaolo Urlando presenta tanti motivi di interesse in chiave sia internazionale sia italiana. In tutto saranno presenti 14 medaglie olimpiche e 41 medaglie mondiali provenienti da 37 nazioni.

Lasitskene a Padova per il terzo anno consecutivo

Per il terzo anno consecutivo gareggia a Padova la “zarina” del salto in alto Maria Lasitskene, quattro volte campionessa mondiale (due titoli outdoor a Pechino 2015 e a Londra 2017, due ori a livello indoor a Sopot 2014 e a Birmingham 2018) e tre volte vincitrice di titoli europei (uno outdoor a Berlino 2018 e due indoor a Praga 2015 e a Glasgow 2019). La saltatrice originaria della Repubblica Kabardino Balkaria ha vinto il salto in alto nelle ultime due edizioni del meeting di Padova nel 2017 con 2.00m allo Stadio Euganeo e nel 2018 con 1.95m nel 2018. Lasitskene arriva a Padova da imbattuta in questa stagione e ha eguagliato il record personale saltando 2.06m al meeting di Ostrava. Nelle ultime tre gare disputate in Diamond League ha realizzato 2.04m a Stanford, 2.02m a Losanna e 2.00m a Montecarlo. Lasitskene potrebbe andare all’assalto del record del meeting detenuto dalla grande Stefka Kostadinova, che superò l’asticella alla misura di 2.05 nell’edizione del 1987 pochi giorni dopo aver vinto il titolo mondiale a Roma con il record del mondo di 2.09m. Maria ha incontrato i giornalisti durante la tradizionale conferenza stampa della vigilia nello storico Caffè Pedrocchi nel pieno centro della Città del Santo. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche la quattrocentista Phyllis Francis e le tripliste Liadagmis Povea e Dariya Derkach e alcuni atleti del settore giovanile dell’Assindustria Sport Padova.

Maria Lasitskene:

Penso al record del mondo ma non è un’ossessione. Ho i miei obiettivi davanti, al di là del record. Tra questi c’è anche l’Olimpiade, ma preferisco non pensarci troppo, altrimenti l’agitazione sale. Il mio segreto è la voglia di dare sempre il meglio, unita al sostegno dei miei famigliari e delle persone che mi vogliono bene. Ai ragazzi dico di seguire le proprie passioni e di ascoltare il proprio allenatore

Le principali avversarie di Lasitskene sono l’ucraina Iryna Herashchenko, seconda alle Universiadi di Napoli e atleta dal personale di 1.99m stabilito in questa stagione, e la britannica Morgan Lake, campionessa del mondo juniores nell’eptathlon e nel salto in alto a Eugene 2014. La migliore azzurra in gara è la friulana Desirée Rossit, finalista olimpica a Rio de Janeiro e autrice di un personale di 1.97m realizzato ai Campionati Italiani Under 23 di Bressanone nel 2016.

100 metri femminili: Shelly Ann Fraser Pryce torna a Padova per la terza volta

La grande sorpresa dell’ultima ora è l’arrivo di Shelly Ann Fraser Pryce, che torna a gareggiare a Padova per la terza volta in carriera. Il Presidente dell’Assindustria Sport Padova Leopoldo Destro aveva annunciato la bella notizia durante la conferenza stampa di lancio del meeting di Venerdì scorso.

Leopoldo Destro:

Il cast è già molto ricco, ma stiamo lavorando per portare un’altra stella al Colbacchini. Avremo stelle di fulgida luminosità in un meeting che ne richiamerà però molte altre. L’impegno è quello di rendere Martedì 16 Luglio una giornata da ricordare per tutti. Giovani e meno giovani potranno gareggiare nello stesso evento assieme ai campioni in quello che sarà un pomeriggio di festa, senza contare la vetrina a disposizione del mondo paralimpico. Nell’idea di coinvolgere il maggior numero di appassionati, manteniamo l’evento ad ingresso gratuito, con un impegno organizzativo notevole. La scelta di riportarlo a Luglio è stata presa per poter offrire un livello tecnico ancora più alto nelle gare. Molti degli atleti presenti troveranno un validissimo banco di prova in vista dei Mondiali di Doha

Pocket Rocket”, come viene soprannominata la fuoriclasse giamaicana, ha vinto due volte a Padova quando il meeting veniva disputato allo Stadio Euganeo. Nel 2015 scese sotto gli 11 secondi con 10”98 poche settimane dopo la conquista del titolo mondiale a Pechino cancellando dopo 25 anni il record del meeting detenuto dall’altra leggenda dello sprint giamaicano Merlene Ottey. L’anno successivo la caraibica concesse il bis vincendo ancora sui 100 metri in 11”25. Nella sua straordinaria carriera Fraser Pryce ha vinto sei medaglie olimpiche (tra le quali le due d’oro sui 100 metri a Pechino 2008 e a Londra 2012) e dieci medaglie mondiali tra 100 e 200 metri e staffetta 4x100 (sette delle quali d’oro). E’ tornata nel 2018 dopo un anno di pausa per maternità correndo in 10”97 a Londra. In questa stagione si è classificata seconda alle spalle di Elaine Thompson ai Campionati Giamaicani di Kingston sui 100m in uno straordinario 10”73 e sui 200m in 22”22. Al debutto in Europa Shelly Ann ha vinto a Losanna in 10”74. In carriera ha stabilito il record giamaicano ai Campionati Nazionali di Kingston 2012. L’appuntamento con il “Razzo tascabile” è fissato per le ore 20.55 quando sono in programma i 100 metri femminili come ultima gara.

Durante le precedenti partecipazioni al meeting di Padova Fraser Pryce fu letteralmente travolta dall’affetto dei tanti bambini e si concesse a loro per un autografo e un selfie. Sarà un momento che si ripeterà anche quest’anno quando si apriranno i cancelli e i giovani potranno “invadere” il campo per la festa finale che conclude come da tradizione il meeting.

La principale avversaria della giamaicana è Ewa Swoboda, doppia campionessa europea sia a livello indoor a Glasgow 2019 sui 60 metri in 7”09 sia a livello under 23 a Gavle settimana scorsa in 11”15. Nell’ultima stagione invernale la ventiduenne sprinter polacca ha vinto la classifica generale del circuito IAAF World Indoor Tour.

Per l’Italia ci sarà la veneta di origini dominicane Johanelis Herrera, campionessa italiana in carica a livello outdoor a Pescara 2018 sui 100m e a livello indoor sui 60 metri a Ancona 2019 e protagonista con la recente doppietta sui 100m e sui 200m nella Finale Oro dei Campionati di Società di Firenze dove ha contribuito allo scudetto dell’Atletica Brescia.

Salto triplo femminile: Rojas pronta a volare oltre i 15 metri

Si tratta della gara di maggior tasso tecnico con un cast quasi degno della Diamond League. La stella è la giovane fuoriclasse venezuelana Yulimar Rojas, campionessa mondiale outdoor a Londra 2017 e iridata indoor a Birmingham 2018 e argento olimpico a Rio de Janeiro 2016. Rojas è l’unica ad aver superato la magica barriera dei 15 metri con la straordinaria misura di 15.06m al meeting spagnolo di Huelva e ha vinto settimana scorsa a Montecarlo con 14.98m nella gara disputata a Porte Hercule. Rojas si allena a Madrid sotto la guida di Ivan Pedroso, più volte vincitore a Padova negli anni 90 e tuttora detentore del record dek meeting veneto con la straordinaria misura di 8.70m realizzata nel 1995. Rojas non sarà l’unica protagonista di una gara che si preannuncia straordinaria per la presenza della giovane cubana Liadagmis Povea, seconda a Montecarlo con 14.71m e terza a Losanna con 14.77m e autrice di un salto ventoso da 15.00m realizzato lo scorso Marzo a L’Avana, dell’ucraina Olga Saladukha, campionessa mondiale a Daegu 2011, della spagnola Ana Peleteiro, vincitrice del titolo europeo indoor a Glasgow 2019 e terza classificata ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 e agli Europei di Berlino 2018, della portoghese Patricia Mamona e della greca Paraskevi Papahristou, che hanno vinto gli ultimi due titoli europei outdoor rispettivamente ad Amsterdam 2016 e a Berlino 2018. Per l’Italia saranno in gara la figlia d’arte vicentina Ottavia Cestonaro, campionessa europea under 20 a Rieti 2013 e argento ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, e la campana di origini ucraine Dariya Derkach, finalista europea ad Amsterdam 2016 e tre volte campionessa italiana nel 2014, 2016 e 2017. Il record del meeting stabilito da Oksana Udmurtova con 14.85m nel 2008 potrebbe avere le ore contate.

Liadagmis Povea:

So che in tante abbiamo misure vicine al record della manifestazione. Non so se il primato sarà riscritto domani, ma ci proveremo



Dariya Derkach:

Ci attende una gara stellare, quasi paragonabile ad una finale mondiale. Dopo un anno senza gare per un brutto infortunio, non sarà facile. Ai ragazzi presenti dico di non perdersi d’animo davanti alle difficoltà. Dopo uno stop come quello che ho avuto, conta soprattutto ritrovare buone sensazioni

400 metri femminili: Francis favorita

Un altro grande ritorno a Padova è quello della statunitense Phyllis Francis, che, tra due mesi a Doha, difenderà il titolo mondiale dei 400 metri vinto a Londra nel 2017. Nel 2017 Francis iniziò la sua ascesa verso il doppio titolo iridato nei 400m e nella staffetta 4x400 proprio gareggiando in Italia a Lignano Sabbiadoro sui 400m e a Padova sui 200m. Nell’ultima rassegna iridata la quattrocentista nativa di New York vinse l’oro individuale sul giro di pista battendo Salwa Naser, Allyson Felix e Shaunae Miller Uibo. Nella sua carriera Francis ha vinto l’oro nella staffetta 4x400 ai Mondiali di Pechino 2015 e alle Olimpiadi di Rio 2016 e il titolo NCAA indoor sui 400 metri nel 2014.

Phyllis Francis:

Siamo in una città ricca di storia. Il cibo è meraviglioso. Conto sul calore del pubblico. Sono qui da alcuni giorni e ho avuto modo di allenarmi al Colbacchini. La pista è molto veloce. Le sensazioni sono molto buone

L’attenzione del pubblico italiano sarà tutta sulla sfida tra le azzurre Chiara Bazzoni e Maria Benedicta Chigbolu, colonne portanti della staffetta 4x400 qualificata per i Mondiali di Doha. Chigbolu ha vinto il bronzo agli Europei di Amsterdam 2016 con la staffetta 4x400 e ha stabilito il record italiano con il quartetto del miglio alle Olimpiadi di Rio con 3’25”16. Alle World Relays 2019 di Yokohama ha contribuito allo straordinario terzo posto del quartetto azzurro, che ha permesso all’Italia di staccare il biglietto per i Mondiali di Doha. A livello individuale ha realizzato il primato stagionale correndo in 51”69 a La Chaux de Fonds.

Bazzoni ha vinto due medaglie di bronzo internazionali con la staffetta 4x400 agli Europei di Amsterdam 2016 e agli Europei Indoor di Glasgow 2019.

Tra le protagoniste straniere da sottolineare la presenza della cipriota Eleni Artymata, finalista agli Europei di Barcellona 2010 e di Helsinki 2012 e ai Mondiali di Berlino 2009 sui 200 metri.

100 ostacoli femminili: Bogliolo all’attacco del record italiano

La neo campionessa delle Universiadi Luminosa Bogliolo proverà a battere il record italiano di Veronica Borsi dopo averlo sfiorato per appena tre centesimi di secondo a Napoli con 12”79. La ventiquattrenne di Alassio, vincitrice dei titoli italiani outdoor 2018 sui 100 ostacoli e indoor 2019 sui 60 ostacoli, ha corso ancora più velocemente in 12”78 a Chaux de Fonds nella gara del record personale ed è scesa sotto i 13 secondi in occasione della vittoria al meeting di Nancy in 12”89.

Le avversarie principali sono la bahamense Perdya Symour (finalista olimpica a Rio de Janeiro), la norvegese Isabelle Pedersen (campionessa mondiale under 20 a Moncton 2010 e sesta nella finale dei Mondiali Indoor di Birmingham 2018) e l’ucraina Hanna Plotitsyna, quarta agli Europei di Belgrado 2017.

100 metri maschili: Gemili sfida Jacobs

Marcell Jacobs torna in gara a Padova dopo l’eccellente 10”10 realizzato al Triveneto meeting di Trieste. Con questa prestazione lo sprinter e lunghista allenato da Paolo Camossi ha eguagliato la migliore prestazione italiana stagionale detenuta da Filippo Tortu e ha sfiorato di due centesimi di secondo il record personale di 10”08 stabilito a Savona nel 2018. In questa stagione l’atleta nato da padre statunitense e da madre di Desenzano de Garda ha vinto in 10”19 a Savona e si è classificato terzo al meeting di Turku in 10”13.

L’uomo da battere è il velocista britannico Adam Gemili, campione europeo sui 200 metri a Zurigo 2014 e iridato con la staffetta 4x100 a Londra 2017 davanti al pubblico di casa. Il londinese di origini iraniane e marocchine è diventato il secondo sprinter britannico dopo John Regis a scendere sotto i 20 secondi sui 200 metri con 19”98 in occasione dei Mondiali di Mosca 2013 e ha vinto il titolo mondiale under 20 sui 100 metri a Barcellona 2012. Ha giocato in passato a calcio nel Dagenham & Redbridge FC e nelle giovanili del Chelsea ma ha scelto l’atletica perché lo sport individuale gli offriva maggiori possibilità di conciliare lo sport con gli studi. Si è laureato in Scienze Motorie alla Università di East London ed è un membro del prestigioso club di atletica londinese Blackheath & Bromley Harriers.

Di grande interesse anche gli sprinter giapponesi Aska Cambridge (argento olimpico con la staffetta 4x100 a Rio 2016) e Shuhei Tada (bronzo mondiale con la 4x100 a Londra 2017 e 10”07 di personale sui 100 metri). Saranno presenti al Colbacchini numerosi giornalisti giapponesi della TBS e della NHK, due importanti network televisivi del Paese del Sol Levante, e delle agenzie di stampa Tokyo Kyodo News e di Jiji Press. La NHK sta lavorando per la realizzazione di un documentario sui velocisti giapponesi che andrà in onda nel prossimo autunno in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

200 metri maschili: Desalu a caccia del personale stagionale

Eseosa Desalu gareggia per la terza volta sui 200 metri con l’obiettivo di migliorare il record stagionale stabilito a La Chaux de Fonds con 20”26, seconda migliore prestazione della sua carriera a 13 centesimi di secondo dal personale di 20”13 stabilito in occasione del sesto posto nella finale europea di Berlino 2018. Con il tempo realizzato nella capitale tedesca Desalu è diventato il secondo duecentista italiano alle spalle di Pietro Mennea. Il canadese Kyle Greaux detiene il miglior tempo tra gli iscritti con un personale di 19”97. Attenzione ai giapponesi Yuki Koike, vincitore ai Giochi Asiatici e autore di personali di 10”01 sui 100m e di 20”23 sui 200m, e Hakiuki Haskimoto (20”35 di personale).

400 metri: Cedenio prova a bissare il successo di Lignano

Le stelle internazionali sul giro di pista sono il rappresentante di Trinidad and Tobago Machel Cedenio e lo spagnolo Oscar Husillos. Cedenio si è classificato quarto in 44”01 nella finale olimpica di Rio de Janeiro 2016 e ha vinto la staffetta 4x400 ai Mondiali di Londra 2017 e alle World Relays di Yokohama 2019. Il quattrocentista caraibico insegue il secondo successo su suolo italiano dopo la vittoria al meeting di Lignano Sabbiadoro in 45”32 sotto la pioggia. In questa stagione è sceso sotto i 45 secondi correndo in 44”92 a Kingston. Un altro interprete del giro di pista in grado di esprimersi sotto i 45 secondi è lo spagnolo Oscar Husillos, argento agli Europei Indoor di Glasgow 2019 con il record spagnolo al coperto di 45”66 e autore di un personale di 44”73 outdoor realizzato a Madrid nel 2018. L’ex primatista italiano Matteo Galvan punta a migliorare il record stagionale di 46”51 realizzato sotto la pioggia a Lignano Sabbiadoro. Da seguire anche lo statunitense Marcus Chalmers (44”92 di personale).

110 ostacoli: Fofana prova a migliorare il personale

Il quattro volte campione italiano dei 110 ostacoli Hassane Fofana proverà a migliorare il record personale di recente migliorato con 13”44 a Turku e agli European Games di Minsk. Fofana si allena a Formia con il maestro cubano Santiago Antunez, che guidò in passato Anier Garcia e Dayron Robles al titolo olimpico. L’ostacolista di Gavardo nato da genitori di origini ivoriane affronterà un cast di ostacolisti giapponesi comprendente il bronzo delle Universiadi di Napoli Shuhei Izikawa (13”49) e Taio Kanai (13”36) oltre all’australiano Nicholas Hough (campione ai recenti Campionati dell’Oceania) e al campione nazionale cubano Roger Irubane.

400 ostacoli maschili: ritorna Lambrughi

Torna in gara dopo un infortunio Mario Lambrughi, il quarto ostacolista italiano di sempre con il personale di 48”99 realizzato a Rieti nel 2018. L’ostacolista brianzolo ora allenato da Alessandro Nocera affronterà il giapponese Keisuke Nozawa, campione nazionale nel 2016 e atleta dal personale di 48”62.

Getto del peso maschile: sfida azzurra tra Fabbri e Bianchetti e il russo Afonin

La gara del getto del peso maschile sarà un’anticipazione della sfida dei prossimi Campionati Italiani assoluti di fine Luglio tra gli amici-rivali Leonardo Fabbri e Sebastiano Bianchetti. Fabbri arriva a Padova carico di entusiasmo dopo la splendida medaglia d’argento vinta agli Europei Under 23 di Gavle con 20.50m. Il ventunenne di Bagno a Ripoli vicino a Firenze ha conosciuto il momento della consacrazione in questa stagione in occasione della vittoria ai Campionati Italiani Indoor di Ancona con 20.69m, terza misura italiana di sempre alle spalle di Alessandro Andrei e del suo allenatore Paolo Dal Soglio.

Il reatino Sebastiano Bianchetti ha vinto il bronzo agli Europei Under 20 di Eskistuna 2015 e nel 2016 ha migliorato di 1 centimetro il primato italiano under 23 di Alessandro Andrei lanciando l’attrezzo a 19.40m. Dall’autunno è allenato da Corrado Fantini, finalista olimpico a Atene 1996 e padre di Sara Fantini, medaglia di bronzo agli Europei Under 23 di Gavle nel lancio del martello.

Il cast si arricchisce della presenza del forte lanciatore russo Maksim Afonin (21.39m di personale) e del bielorusso Dzmitry Karpuk (finalista ai Mondiali Under 20 del 2018).

Salto in lungo maschile: Visser favorito, banco di prova per Randazzo e Ojaku

Il sudafricano Zarck Visser guida la lista degli iscritti con l’ottimo 8.41m realizzato la scorsa primavera nel suo paese. Attenzione anche allo statunitense Zack Bazile, campione NCAA nel 2018 con 8.37. Padova sarà un importante banco di prova per gli azzurri Filippo Randazzo (campione italiano a Trieste nel 2017 e argento agli Europei Under 2017) e Kevin Ojaku (finalista agli Europei di Berlino 2018). Entrambi gli azzurri hanno superato la barriera degli 8 metri (Randazzo 8.05m e Ojaku 8.20m). In questa stagione Randazzo si è avvicinato agli 8 metri con 7.98m a Savona e si è classificato terzo al meeting di Ostrava.

Salto con l’asta maschile: torna a Padova Obiena

Il talento filippino Ernest Obiena torna a Padova, dove a fine Maggio ha vinto la gara dei Salti in Piazza a Prato della Valle organizzata da Assindustria Sport Padova. Obiena, atleta seguito dal guru del salto con l’asta Vitaliy Petrov, ha vinto i Campionati asiatici di Doha con 5.71m e le Universiadi di Napoli con il record personale di 5.76m. Sulla pedana del Colbacchini, dove Sergey Bubka stabilì il record del mondo con 6.12m nel 1992, si rinnova la sfida tra Obiena e l’azzurro Alessandro Sinno già vista in occasione dei Salti in Piazza.

800 metri femminili: Sfida tra iridate Sum e Arzamasova

Si preannuncia interessante la sfida tra la keniana Eunice Sum e la russa Marina Arzamasova, che hanno vinto il titolo mondiale rispettivamente a Mosca 2013 e a Pechino 2015. Proverà a vendere cara la pelle l’ucraina Olga Lyakhova, bronzo europeo outdoor a Berlino 2018 e indoor a Glasgow 2019. Completano il cast la statunitense Chrishuna Williams (1’59”59 di personale) e la portacolori di Assindustria Sport Padova Yusneisi Santiusti, quinta agli Europei di Amsterdam 2018.

Il meeting di Padova dedicherà uno spazio alle competizioni giovanili e paralimpiche. Un momento commovente sarà dedicato al ricordo del giovane David Cittarella, giavellottista del settore giovanile delle Fiamme Oro, venuto a mancare improvvisamente a nemmeno 17 anni lo scorso Febbraio. I genitori di David premieranno il vincitore della gara under 18 del lancio del giavellotto.

Come da tradizione il meeting sarà anticipato dalla sfilata degli atleti delle società che hanno dato lustro allo sport padovano.