La web community apre una petizione per far sì che la capocannoniere del Mondiale femminile finisca sulla copertina del titolo EA Sports.

di Massimiliano Rincione - 16/07/2019 08:04 | aggiornato 16/07/2019 08:09

Sulle orme di Alex Morgan. Era il 2016 quando EA Sports sorprese tutti scegliendo la giocatrice più rappresentativa degli Stati Uniti, riconosciuta all'unanimità come la punta di diamante dell'intero movimento calcistico femminile e vera e propria star sia in patria che all'estero. Fu così che, su FIFA, arrivò la prima calciatrice in copertina: nell'edizione made in USA del titolo, infatti, c'era proprio la Morgan a condividere le luci della ribalta assieme all'ex testimonial Leo Messi. Una scelta che, chissà, potrebbe anche ripetersi in FIFA 20.

Sì perché è di poche ore fa la notizia secondo cui proprio i fan vorrebbero Megan Rapinoe sulla cover di FIFA 20: la petizione lanciata da Darren Holland su Change.org, d'altronde, conta già più di mille firme, a testimonianza di come la giocatrice più rappresentativa degli scorsi Mondiali disputati in Francia abbia ormai fatto breccia nel cuore degli appassionati. Fiera esponente e rappresentante della comunità LGBT, la Rapinoe si è schierata apertamente contro la politica dell'attuale presidente USA Donald Trump nel corso delle ultime settimane, conquistando così ancor più esposizione mediatica che si è unita al trasporto legato alle sue imprese sportive. Proprio Megan infatti è stata in grado di prendere per mano la sua nazionale assieme alla Morgan, conducendola ad una agevole vittoria finale il 7 luglio scorso.

La questione si va dunque ad incastrare in un quadro di estrema incertezza, dettato dall'estromissione a stagione in corso di Cristiano Ronaldo in FIFA 19 e all'ormai quasi certa esclusione dai giochi di Neymar, favoritissimo fino a qualche settimana fa ma finito fuori dalla corsa anche lui a causa dei problemi extra-campo come nel caso di CR7. Per quanto riguarda gli altri due testimonial della seconda copertina di FIFA 19, vale a dire Paulo Dybala e Kevin De Bruyne - uomini simbolo dell'Ultimate Team assieme al già citato Neymar - non sembrano esserci particolari movimenti che lascerebbero pensare ad una loro riconferma in cover.

Mistero, dunque, su chi sarà l'uomo o la donna copertina di FIFA 20. Dando dunque per scontate le esclusioni di Cristiano Ronaldo e Neymar - salvo diverse indicazioni nel corso delle prossime settimane -, non resta che attenersi alle voci che parlavano di un Son in netta ascesa: sarebbe lui, infatti, uno dei preferiti del web, con Antoine Griezmann e Mohamed Salah che rappresenterebbero due candidature comunque validissime - al pari del sudcoreano - qualora si decidesse ufficialmente di non dar fiducia ad O'Ney e CR7. Inutile, al momento, parlare di qualsiasi altra candidatura all'infuori di queste, in quanto non pare possa arrivare alcuna indiscrezione in tal senso.