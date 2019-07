L'ex capitano della Roma ha accolto la proposta di Nicolas Burdisso, ds degli Xeneizes. Offerta già pronta: contratto di otto mesi per 500mila euro.

di Luca Guerra - 16/07/2019 21:53 | aggiornato 16/07/2019 22:10

Daniele De Rossi ha sciolto le sue riserve. L'ex bandiera della Roma continuerà a giocare. E non lo farà in Italia. A riportarlo è il portale gianlucadimarzio.com, che svela la prossima destinazione del centrocampista, che ha salutato la Roma lo scorso 26 maggio in occasione della vittoria per 2-1 all'Olimpico contro il Parma: DDR proseguirà la sua avventura con il calcio in Argentina, con la maglia del Boca Juniors.

Determinante, quindi, è stata la corte di Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra di De Rossi nella Roma dal 2009 al 2014 e oggi direttore sportivo del Boca Juniors. I contatti tra le parti si sono intensificati nelle scorse ore e già nel prossimo fine settimana De Rossi potrebbe diventare un nuovo giocatore degli Xeneizes.

De Rossi ha quindi deciso di non appendere gli scarpini al chiodo, rifiutando l'idea di avviare una carriera da dirigente. Il 24 luglio festeggerà 36 anni, ma l'intenzione dell'ex capitano giallorosso è rimasta quella manifestata al termine del suo cammino con la Roma, voluto dalla società giallorossa e passato per 615 presenze e 63 reti in 18 anni. Giocherà ancora e lo farà con ogni probabilità in Argentina. L’offerta è già pronta sul suo tavolo: un contratto di 8 mesi (fino a marzo) da 500mila euro, per una stagione che avrà il via il 27 luglio.

Roma, De Rossi e Burdisso ai tempi in cui erano compagni di squadra

De Rossi ha scelto: ripartirà dall'Argentina. Tanti i "no" in Italia

Nel mese e mezzo trascorso dal suo commosso addio alla Roma, sono stati tanti i "no" pronunciati da Daniele De Rossi. In Italia gli si erano avvicinate la Fiorentina del suo ex compagno di squadra Vincenzo Montella, la Sampdoria di Massimo Ferrero, che successivamente aveva provato a convincere anche Francesco Totti a sposare la causa blucerchiata da dirigente, infine erano arrivate offerte dagli States e della Cina. Senza dimenticare le voci, non ufficialmente confermate, riguardanti i sondaggi operati da Milan e Napoli sul suo conto. De Rossi - dopo aver tentennato e meditato il ritiro - ha scelto di far prevalere l'amore per la Roma, rinunciando a una nuova vita in Serie A, e l'antica passione per i colori di uno dei club che hanno scritto la storia del calcio argentino. La ripartenza dal calcio sudamericano, per lui, ora sembra davvero vicina.