Durissime dichiarazioni di Narcisse Mouelle Kombi, Ministro dello Sport camerunense.

di Redazione Fox Sports - 16/07/2019 11:54 | aggiornato 16/07/2019 11:59

"Clarence Seedorf non può allenare, non è adatto per questo lavoro". Lo ha detto il Ministro dello Sport camerunense, Narcisse Mouelle Kombi, che ha espressamente chiesto alla Federcalcio il licenziamento del ct con effetto immediato.

Rischia quindi di terminare dopo nemmeno un anno (è in carica dal 10 agosto del 2018) l'avventura dell'olandese sulla panchina dei Leoni Indomabile. Alla base della richiesta di Narcisse Mouelle Kombi c'è l'eliminazione del Camerun, campione in carica, contro la Nigeria agli ottavi di finale della Coppa d'Africa.