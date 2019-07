Serie A, le date ufficiali della stagione 2019/20

Per quanto riguarda le pause dedicate alle Nazionali, il campionato si fermerà per quattro weekend: domenica 8 settembre; domenica 13 ottobre 2019; domenica 17 novembre 2019; domenica 29 marzo 2020. La sosta per le festività natalizie, infine, ci sarà domenica 29 dicembre 2019, con la ripresa fissata per domenica 5 gennaio 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK