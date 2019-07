Alla fine a spuntarla è stata il ds giallorosso Gianluca Petrachi, che in giornata ha incontrato gli agenti del giocatore trovando l'intesa. Alla Roma è in arrivo anche Gianluca Mancini, che sarà pagato all'Atalanta 21 milioni più 5 di bonus. La squadra di Paulo Fonseca continua a prendere forma.

La Roma vince nella corsa a Jordan Veretout. Come riporta Gianluca Di Marzio, il centrocampista francese è pronto a trasferirsi in giallorosso nella prossima stagione. Alla Fiorentina andranno 17 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il giocatore firmerà un contratto di 5 anni (fino al 2024) a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione.

