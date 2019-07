C'è però il nodo ingaggio visto che Bale guadagna ben 17 milioni a stagione , una cifra monstre che il Tottenahm non può garantirgli. La trattativa è alle battute iniziali e c'è ancora molto lavoro da fare. Il tempo però corre dal momento che in Premier il mercato chiude l'8 agosto.

Lo scrive Marca, secondo cui l'ostacolo principale in questa trattativa è rappresentato dallo stipendio del classe 1989. Pagato più di 100 milioni di euro dai Blancos nell'estate del 2013, per lui il club olandese è disposto a sborsare fino a 60 milioni .

Alla fine Gareth Bale potrebbe tornare al Tottenham. Fuori dai piani di Zinedine Zidane al Real Madrid, il gallese - legato al Real da un contratto in scadenza nel 2022 - sta prendendo sempre più in considerazione l'idea di indossare nuovamente la maglia degli Spurs.

