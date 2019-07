Il gioiellino macedone è pronto a mettersi a disposizione di Ancelotti: gran confidenza al pallone e un ottimo destro per la nuova mediana azzurra.

di Massimiliano Rincione - 16/07/2019 11:43 | aggiornato 16/07/2019 11:48

Eljif Elmas e il Napoli sono pronti a dirsi di sì. Il centrocampista macedone, atteso a Dimaro nelle prossime ore, arriva con tanta voglia di stupire per sostituire numericamente un Diawara passato ufficialmente alla Roma nell'operazione Manolas. D'altronde da un 19enne già leader del centrocampo di una delle squadre più importanti della Turchia qual è il Fenerbahce non c'era da aspettarsi diversamente: giocatore in grado di disimpegnarsi in tutti i ruoli della linea di centrocampo, che sia da mediano o da trequartista, il ragazzo di Skopje porta in dote Ben 40 presenze tra campionato e coppe, condite da 4 gol, 11 ammonizioni ed una sola espulsione.

Destro naturale ma con buona propensione anche all'utilizzo del mancino, Elmas è sulla carta collocabile in ambedue le mattonelle tattiche da mezzala nel 4-3-3 di Ancelotti, questo dando per scontato l'utilizzo del suddetto modulo anche nel corso della prossima stagione. La sua capacità di portar palla con agevolezza, frapponendo il fisico tra la sfera e l'avversario, gli ha spesso permesso di alzare il baricentro del Fenerbahce anche e soprattutto in situazioni in cui gli uomini di Ersun Yanal si trovavano schiacciati nella propria metà di campo. Gli inserimenti nel cuore dell'area di rigore, a dispetto delle sole 4 marcature stagionali, sono un vero e proprio vizio per Elmas, che ha rappresentato spesso e volentieri il fulcro in fase di ripartenza per i turchi grazie alla sue ottime capacità di interdizione e marcatura e alla sua progressione davvero notevole per età e ruolo.

Passando invece a quelli che sono i suoi limiti - o almeno quelli finora palesati - è difficile non notare come, alle volte, il suo eccesso di confidenza in fase di palleggio lo porti a tenere per troppo tempo il possesso della sfera, un punto questo che potrebbe un po' cozzare con il tipo di circolazione di palla voluto dal Napoli di Carletto Ancelotti. Bisogna poi sottolineare come ci sia bisogno di una crescita considerevole a livello tattico, come è normale che sia per un giocatore che deve ancora compiere i 20 anni di età. La svagatezza mostrata alle volte in alcuni movimenti che lo portano ad uscire dalla sua zona di competenza, dunque, sarà un altro dei punti su cui il tecnico di Reggiolo dovrà assolutamente lavorare, anche se è probabile come tutti questi fattori siano stati già abbondantemente messi in conto in fase di acquisto.

Napoli: Eljif Elmas, in foto, è pronto a mettersi al servizio di Carlo Ancelotti.

Napoli: Elmas e la sponsorizzazione di Pandev

Elmas che può anche vantare uno sponsor di tutto rispetto e con un passato in Serie A davvero importante: stiamo parlando di Goran Pandev, ex attaccante di Lazio e Inter e tra i calciatori macedoni più importanti della storia del paese. Proprio l'attuale giocatore del Genoa e capitano della sua nazionale ha fortemente caldeggiato l'ipotesi di un trasferimento del ragazzo in quel di Napoli, chiarendo a Sky Sport come si tratti di uno dei giovani talenti più importanti dell'intera scena europea.