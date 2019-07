Nell’attesa il ds azzurro Giuntoli si guarda intorno. In Francia c’è Nicolas Pepé del Lille che piace . Ala offensiva con grande capacità di saltare l’uomo. Costa parecchio: circa 60 milioni di euro. Trattativa dunque difficile, ma ai francesi potrebbe interessare Ounas. Una contropartita interessante per abbassare il prezzo. L’agente di Pepè intanto, poche ore fa ha dichiarato sul futuro del proprio assistito:

Vive una fase di stallo la trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per James Rodriguez. Tutta una questione economica: De Laurentiis vorrebbe chiudere l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Real Madrid chiede solo soldi (42 milioni) per una cessione definitiva. Una partita a scacchi, con di mezzo anche l’Atletico Madrid, fortemente interessata al colombiano. I Colchoneros non preoccupano più di tanto, Florentino Perez non ha nessuna intenzione di cedere un giocatore così forte ai rivali . Ma mai dire mai, soprattutto nel calciomercato.

Sono giorni di attesa, ma il Napoli ha comunque pronto il piano B. E nella trattativa con i francesi potrebbe essere inserito anche Ounas. James Rodriguez rimane la priorità, Florentino Perez però non cede di un millimetro. Il braccio di ferro continua giorno per giorno.

Attaccante esterno di 24 anni in forza al Lille. Seguito a lungo in primavera anche dall’Inter, ora su di lui si registra (nemmeno a dirlo) l’interesse del PSG. Valutazione alta, circa 60 milioni di euro.

Attendere, ma non all’infinito. Il Napoli si allontana da James Rodriguez. Le strade per gli azzurri sono due: accontentare il Real Madrid e dunque cambiare strategia oppure mollare e guardare altrove. C’è già un nome nella testa del ds Cristiano Giuntoli: Nicolas Pepé.

Il Real Madrid vuole 42 milioni di euro e dice no al prestito. Florentino non vuole comunque cederlo all'Atletico Madrid e quindi è tutto fermo. Intanto Giuntoli studia il talento del Lille.

