Se il club della Red Bull dovesse accettare, Upamecano diverrebbe all'improvviso un obiettivo concreto per i rossoneri. Per la difesa intanto si continuano a seguire anche Dejan Lovren, Fabian Schar ed Eric Bailly.

Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, il Milan avrebbe intenzione di proporre Hakan Calhanoglu come contropartita. Il centrocampista turco piace eccome al Lipsia, che nella scorsa finestra invernale di calciomercato ha provato a prenderlo.

Il Milan è in pressing su Dayot Upamecano, difensore centrale classe 1998 in forza al Lipsia. Il club tedesco lo valuta circa 30-35 milioni di euro, una cifra importante che i rossoneri non sono disposti a sborsare. Ecco perché il Diavolo sta provando a inserire nella trattativa un giocatore per abbassare il prezzo del cartellino.

