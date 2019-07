L'amministratore delegato del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge nega l'esistenza di una trattativa per riprendere il croato: "Non è previsto nella rosa dell'anno prossimo".

di Franco Borghese - 16/07/2019 16:45 | aggiornato 16/07/2019 18:50

Una suggestione, ma nulla di più. Negli ultimi giorni è rimbalzata dalla Germania la notizia della trattativa di calciomercato fra la Juventus e il Bayern Monaco per Mario Mandzukic. L'attaccante croato sembra aver terminato la propria avventura in bianconero. Con Max Allegri aveva il posto assicurato, ora che però sulla panchina dei campioni d'Italia c'è Maurizio Sarri la situazione è cambiata parecchio: un po' per l'esplosione di Moise Kean, un po' perché con il nuovo tecnico Dybala gli parte avanti nelle gerarchie. Per questo Super Mario può partire.

Fin dai primi giorni di calciomercato diversi club hanno mostrato interesse per Manzukic: sono arrivate offerte dalla Cina, dall'America e dal Qatar (ma il giocatore non è interessato), poi quella del Borussia Dortmund, pronto a garantire al croato lo stesso stipendio attualmente percepito alla Juventus (vale a dire 6 milioni di euro, bonus compresi). Nemmeno i gialloneri hanno però stuzzicato l'attaccante.

Nelle ultime ore era quindi circolata la notizia relativa al presunto interessamento del Bayern Monaco: Robert Lewandowski, d'altronde, ha chiesto alla società di investire nel reparto offensivo e di prendere un giocatore in grado, di tanto in tanto, di farlo rifiatare. Mandzukic in tal senso sarebbe perfetto. Riuscire a far coesistere i due però non sarebbe semplicissimo e il croato non ha intenzione di fare panchina. Due problemi quasi irrisolvibili.

Mandzukic non tornerà al Bayern Monaco in questa finestra di calciomercato

Calciomercato Bayern Monaco, Rummenigge smentisce la trattativa con la Juventus per Manzukic

Il Bayern Monaco ha però altre priorità al momento. I bavaresi hanno infatti perso Franck Ribery (attualmente svincolato), Arjen Robben (si è ritirato) e James Rodriguez (non riscattato e tornato al Real Madrid). Serve quindi un esterno, un giocatore in grado di saltare l'uomo. Poi, eventualmente, una prima punta che faccia panchina. Il croato sarebbe la classica ciliegina sulla torta, ma prenderla prima di aver preparato il dolce sarebbe fuori luogo.

Ci ha pensato proprio l'amministratore delegato del Bayern Monaco a spiegare le strategie di calciomercato del club campione di Germania:

Siamo operativi, faremo ancora qualcosa. Abbiamo bisogno di un esterno offensivo perché abbiamo perso Ribery e Robben. Non voglio però fare grandi promesse ai tifosi, perché non ha senso farne. Ma a fine mercato avremo una buona squadra. Mandzukic? Non è previsto che torni da noi.

Non sarà quindi Mario Mandzukic il colpo del Bayern Monaco. Anche se ai tifosi riprendere il croato che in Baviera ha vinto il triplete nel 2013 sarebbe piaciuto. Ma è una suggestione, nulla di più.