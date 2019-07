La trattative tra le due società è ai dettagli: a breve i giocatori raggiungeranno i loro nuovi club per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

di Redazione Fox Sports - 16/07/2019 11:26 | aggiornato 16/07/2019 11:31

Mattia Perin sta per diventare un nuovo giocatore del Benfica. Il portiere classe 1992, che alla Juventus si è visto soffiare il posto di secondo da un certo Gigi Buffon, ha scelto la società lusitana per rilanciarsi dopo una stagione trascorsa alle spalle di Szczesny.

Come riporta Gianluca Di Marzio, l'ex Genoa sarà pagato 15 milioni di euro, garantendo quindi ai bianconeri una ricca plusvalenza. Nell'operazione rientrerà anche il classe 2001 Joao Ferreira, terzino destro valutato 12 milioni che farà la strada opposta e sbarcherà a Torino (la Juve dovrebbe acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto).

Nelle prossime ore i giocatori raggiungeranno le loro nuove squadre per sostenere le visite mediche di rito e firmare i contratti. Perin si legherà al Benfica per i prossimi quattro anni e cercherà di mettersi in luce in vista degli Europei in programma tra un anno.