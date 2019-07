Dal ritiro del Bologna in quel di Castelrotto ha preso parola Mattia Destro, intervistato da Sky Sport, L'attaccante rossoblù si è ovviamente soffermato su Sinisa Mihajlovic, che ha fortemente creduto in lui appena arrivato sulla panchina degli emiliani:

Sulle sue condizioni:

Sto bene fisicamente, sono arrivato in ritiro pronto e determinato, voglio fare un'annata importante. Ormai mi conoscete, sono quello che vedete, sono sempre me stesso. Credetemi, cerco sempre di dare il massimo

Sull'importanza dei gol:

I gol per me sono fondamentali, ma devo aiutare molto di più la squadra, mi sto impegnando per questo, per essere più continuo nella prestazione. La rete al Sassuolo è indimenticabile. Di questa squadra mi piace tutto, questi ragazzi sono fantastici e lo staff è stupendo. Lavoriamo tutti insieme per un grande obiettivo. Non ci poniamo limiti, vogliamo tutto. Bisogna essere sempre positivi e giocare ogni partita all'attacco