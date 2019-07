La massima rassegna continentale per nazioni troverà spazio anche in Italia, paese ospitante insieme a Germania, Repubblica Ceca e Georgia.

di Manuel Costella - 16/07/2019 10:51 | aggiornato 16/07/2019 10:55

Si giocherà in Italia, e più precisamente a Milano, uno dei quattro gironi degli Europei del 2021 di pallacanestro. Decisione maturata dopo la cerimonia di assegnazione svoltasi a Monaco di Baviera. La macchina organizzativa coinvolgerà Federazione Italiana Pallacanestro e l'advisor commerciale Master Group sport. Si scenderà sul parquet del Mediolanum Forum di Assago, a Milano, a distanza di ben 30 anni da quando fu il PalaLottomatica di Roma ad ospitare l'edizione del 1991(in cui l'Italia si arrese solo in finale alla Jugoslavia).

Sette le federazioni candidate inizialmente. Oltre alle quattro vincitrici, restano fuori Slovenia, Ungheria ed Estonia. Si, perchè saranno altri tre paesi, insieme all'Italia, ad ospitare la prossima rassegna, la 41esima dal 1935: Repubblica Ceca (Praga, O2 Arena) e Georgia (Tbilisi Sport Palace di Tbilisi). La Germania sarà presente con la Lanxess Arena di Colonia per uno dei gironi, mentre Berlino con la sua Mercedes-Benz Arena ospiterà l'intera fase finale.

Si tratterà dunque della terza edizione itinerante, dopo quelle del 2015 e 2017, con quattro sedi differenti per la prima fase e una sede unica per l'eliminazione diretta. Al massimo torneo per le nazioni del vecchio continente parteciperanno 24 formazioni. Si parte il 17 per giungere alla conclusione prevista per il 29 agosto 2021. Sei i gironi, quattro formazioni ciascuno. Le prime quattro sono ammesse di diritto alla fase ad eliminazione diretta. Ma prima ecco le qualificazioni, che comprendono anche la nazionale italiana di capitan Gigi Datome e coach Meo Sacchetti. Gli azzurri dovranno ugualmente disputare le partite di qualificazione (febbraio e novembre 2020, febbraio 2021) seppur già inseriti ai nastri di partenza dell'Europeo in qualità di paese ospitante, perciò avranno lo status di fuori classifica. Il sorteggio dei gironi di qualificazione (otto da quattro formazioni ciascuno) avrà luogo il 22 luglio.

Petrucci: "Siamo orgogliosi, sarà grande basket al Forum"

Al presidente FIP Giovanni Petrucci è affidato il primo commento a caldo:

Abbiamo fortemente voluto questa organizzazione anche perché nel 2021 festeggeremo i 100 anni della nascita della Federazione Italiana Pallacanestro. Ringrazio la FIBA per aver valutato positivamente la nostra candidatura, la città di Milano e il nostro advisor commerciale Master Group Sport per il grande lavoro svolto sulla candidatura. Complimenti anche per il lavoro del Segretario Generale Maurizio Bertea, componente del Board di FIBA Europa. Siamo orgogliosi di poter portare il basket di altissimo livello al Forum di Assago. L'Italia è pronta per tornare ad essere uno dei centri più importanti del basket europeo.

Subito dopo sono seguite le dichiarazioni di Dino Meneghin, presente con la delegazione azzurra a Monaco:

Era da tanto tempo che una manifestazione così importante non veniva organizzata in Italia. Un premio per il grande lavoro svolto dalla federazione, e un premio per tutti i tifosi italiani e appassionati che potranno ammirare alcune tra le migliori formazioni europee. Un premio anche per la città di Milano, cosmopolita ed in grado di dare sempre maggiori garanzie a livello internazionale.

L'Italia aveva presentato la propria proposta per festeggiare al meglio il centenario della Federazione Italiana Pallacanestro. E nonostante la minaccia di voler ritirare la candidatura dopo la scelta della Virtus Bologna di disputare l'EuroCup e non la Basketball Champions League, ha mantenuto il desiderio di ottenere l'organizzazione di un girone, ricavando il risultato sperato. Il sorteggio è arrivato dopo una certa suspense, essendo il nome dell'Italia l'ultimo ad essere annunciato dal presidente di FIBA Europe Turgay Demirel.