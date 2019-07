Altri casi simili a quello dell'Atalanta ospite allo stadio San Siro

Da Arsenal e Tottenham che si scambiarono lo stadio, fino alla Juventus a San Siro e il Cagliari a Trieste: tutte le volte nella storia che una squadra è stata ospite in un altro stadio.

0 condivisioni

di Antonio Cunazza - 16/07/2019 12:05 | aggiornato 16/07/2019 12:12

Quante volte nella storia del calcio una squadra ha giocato "in trasferta" pur essendo in casa? Sembra un paradossale gioco di parole, ma la recente conferma che l'Atalanta giocherà allo Stadio Meazza le partite di Champions League 2019/2020 è l'ennesimo capitolo di una situazione che in passato si è verificata molto più spesso di quanto pensiamo.

L'Atalanta giocherà a San Siro le proprio gare europee, così come nelle ultime stagioni ha fatto al Mapei Stadium di Reggio Emilia (stadio di casa del Sassuolo), e sarà in trasferta pur essendo ufficialmente "la squadra di casa" nel giorno di partita. Una situazione forzata per il club bergamasco, che ha avviato l'ampia ristrutturazione dell'Atleti Azzurri (ora Gewiss Arena) e non può garantire tutti i parametri strutturali voluti dalla UEFA.

Ma quante volte è successo nella storia? Moltissime, e per le motivazioni più disparate: da ristrutturazioni o ricostruzioni di stadi, a cause belliche (in anni più lontani), fino a semplici opportunità di aumentare la capienza per la singola partita. In Italia ci sono esempi anche recenti (e simili a quello dell'Atalanta: ricordate la Juve a San Siro per una semifinale di Coppa Uefa?) ma casi analoghi si sono verificati in passato anche in Inghilterra e in Francia.

Highbury: lo stadio dell'Arsenal fu prestato ai rivali del Tottenham negli anni '20

Atalanta a San Siro: i precedenti di squadre "ospiti" in altri stadi

La Dea non è certo la prima squadra a dover giocare in un altro impianto le proprie partite casalinghe: proprio San Siro ospitò la Juventus in una celebre semifinale di Coppa Uefa, il 4 aprile 1995, contro il Borussia Dortmund. I bianconeri sfruttarono l'impianto milanese per ottimizzare al massimo la sua capienza (e il bacino d'utenza più centrale rispetto a Torino e al Delle Alpi). La partita finì 2-2, poi Roberto Baggio risolse la gara di ritorno in Germania e la Juve volò in finale (persa però contro il Parma, con la gara di ritorno ancora giocata a San Siro come stadio di casa temporaneo per i bianconeri).

Ma anche all'estero ci sono stati celebri casi di "prestiti" di stadi. Molto particolare è il rapporto fra Arsenal e Tottenham, per esempio: nonostante la forte e lunga rivalità, i due club si scambiarono letteralmente lo stadio (in tempi diversi). Fra il 1916 e il 1919 l'Arsenal offrì l'utilizzo di Highbury al Tottenham, perché White Hart Lane era stato trasformato in deposito di armamenti durante la I Guerra Mondiale. Gli Spurs ricambiarono il favore, ospitando l'Arsenal durante tutto il corso della II Guerra Mondiale, mentre Highbury era utilizzato come centro antiaereo dall'aeronautica militare britannica.

L'esempio più recente in Italia è quello del Torino che si appresta a giocare il preliminare di Europa League allo Stadio Moccagatta di Alessandria e, tornando ad Arsenal e Tottenham, i due club londinesi hanno giocato intere stagioni a Wembley in anni recenti, mentre i propri stadi erano in ristrutturazione. Stessa situazione occorsa, peraltro, a Roma e Lazio (stagione 1989/1990) allo Stadio Flaminio, mentre l'Olimpico era in ristrutturazione per i Mondiali, e al Cagliari, fra il 2011 e il 2013, costretto a giocare a Trieste per via del caos legato al Sant'Elia e al parallelo impianto di Is Arenas.