Presentazione dell'edizione 2019 dell'Asia Trophy Premier League

La Premier League ritorna in Cina con l'edizione 2019 dell'Asian Trophy, il torneo estivo che ormai da oltre quindici anni porta il massimo campionato inglese alla ribalta del mercato asiatico. Quest'anno con il format di un quadrangolare, l'evento si gioca dal 17 al 20 luglio, con un sistema semifinale/finale distribuito su due città.

Il rapporto mediatico e commerciale fra il massimo campionato inglese e l'Asia è ormai solido negli anni e continua a produrre interesse ed entusiasmo sia a livello economico che fra i tifosi. L'Asia Trophy ritorna per l'edizione 2019 nella sua cadenza biennale, e questa volta porta in Cina il Manchester City, il West Ham, il Wolverhampton e il Newcastle.

I campioni in carica della Premier League (già vincitori del torneo nel 2013) saranno subito di scena mercoledì 17 luglio nella semifinale contro il West Ham, mentre nell'altra sfida (stessa data) si affronteranno Wolves e Newcastle. In programma, poi, la finale 3/4 posto e la finalissima del 20 luglio a Shanghai.

L'Asia Trophy è uno dei maggiori eventi che rappresentano il forte legame fra la Premier League e il mercato asiatico. Si gioca addirittura dal 2003, quando era ancora denominato FA Premier League Asia Cup, a testimonianza dell'anticipo con cui il campionato inglese decise di lanciarsi sull'emisfero orientale ed esplorare nuove possibilità di pubblico, di marketing e di business.

