Le parole dello svizzero dopo la finale persa al 5° set contro Djokovic.

di Redazione Fox Sports - 15/07/2019 10:44 | aggiornato 15/07/2019 10:48

Sarebbe stato il nono successo sull'erba di Wimbledon, il 21esimo Slam. E invece dopo 4 ore e 55 minuti Roger Federer si è dovuto inchinare a Novak Djokovic, che per il secondo anno di fila ha trionfato in quel di Londra vincendo 13-12 al tie-break del 5° set. Dopo il match lo svizzero, 38 anni da compiere ad agosto, ha dichiarato:

Una finale indimenticabile? Io cercherò di dimenticarla (ride, ndr). È stata una grande partita, è durata tanto, ho avuto le mie chance ma devo essere soddisfatto della mia performance. Devo fare le congratulazioni a Djokovic. Spero di avere dato ad altri la possibilità di credere che a 37 anni non è tutto finito. Adesso devo recuperare fisicamente, non potevo dare di più ma sono ancora in piedi. La mia famiglia è orgogliosa? Non saranno contenti magari del piatto (il trofeo che a Wimbledon spetta al secondo classificato, ndr)

In conferenza l'elvetico ha poi parlato dei due match point avuti:

Mi è mancato un punto. Un punto da fare in uno dei due match point che ho avuto a disposizione sul servizio. Mi sono ripreso bene però, sono stato bravo a reggere dal 9 pari fino al 12 pari. Cercavo comunque di vedere i lati positivi del mio gioco, dimenticandomi le chance sfumate. Mi dicevo che la partita non era ancora finita e ho provato a dare tutto. Se mi avessero detto prima del match che sarei stato ancora in corsa per vincere fino al 9 pari del quinto, credo che avrei accettato

Sull'avversario:

Non è stato semplice crearmi le opportunità per vincere, Nole ha fatto una partita quasi perfetta. Lui ha fatto pochissimi errori non forzati durante il match e il mio obiettivo era quello di spingerlo a commetterli. Sono stato aggressivo, ho accettato lo scambio, sono andato a rete. Purtroppo nel tennis non conta fare più punti e vincere più game. Importa di aver giocato bene e di essere arrivato così vicino alla vittoria. Sono contento della mia prestazione. Non guardo agli Slam vinti, non ho scelto di diventare giocatore di tennis pensando a questo record. Io oggi ho cercato di vincere Wimbledon davanti a una folla incredibile, in un campo così bello, contro un giocatore forte come Djokovic. Questo è il motivo per cui scendo in campo

Infine ha concluso così: