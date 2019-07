Le parole del serbo dopo la vittoria in finale contro Federer.

di Redazione Fox Sports - 15/07/2019 01:45 | aggiornato 15/07/2019 12:51

Ha vinto il suo quinto Wimbledon eguagliando una leggenda come Bjorn Borg. Lo ha fatto battendo in cinque set un'altra leggenda come Roger Federer. Novak Djokovic si è preso Londra e si gode il successo più che mai. Nel post-partita il serbo ha commentato così la sua prestazione:

Se non la più eccitante, questa è stata una delle migliori finali che io abbia mai giocato, contro uno dei più grandi di tutti i tempi, per il quale ho molto rispetto. Purtroppo in questo genere di partite uno dei due alla fine deve perdere. Ognuno di noi ha avuto le proprie chance, io ho recuperato due suoi match point e poi è stato strano giocare il tie-break sul 12 pari. Roger ha detto di dare ad altri 37enni delle speranze, ma di sicuro lui ispira anche me

Djokovic ha proseguito così:

So di averlo già detto, ma quando ero un bimbo di cinque anni sognavo di diventare un tennista e questo è sempre stato il traguardo per eccellenza, volevo giocare e vincere qui, perché è una cosa molto speciale. E ora voglio dividere questo trofeo con mio figlio e miei genitori, che hanno sofferto in tribuna. Per me è un sogno diventato realtà anche l'aver vinto davanti a loro. Poi, mando un bacio a mia moglie e a mia figlia, che sono rimaste a casa Grazie a tutti

Sulle emozioni provate dopo l'ultimo punto:

Mi sono sentito come sollevato per aver centrato questa fantastica impresa. Vivo ogni giorno della mia vita allenandomi e lavorando duramente per poter fare partite del genere contro il più grande rivale di sempre. Mi ero ripromesso di scendere in campo e stare tranquillo qualsiasi cosa succedesse. Sono arrivato vicino alla sconfitta, perché Roger ha giocato una grande partita. Credo sia stata la partita più impegnativa e dura mentalmente che abbia mai giocato. Contro Nadal sono state più dure fisicamente, questa ha avuto un livello di stress mentale fuori da ogni immaginazione. Sono elettrizzato e felice per le emozioni che ho provato quando Federer ha sbagliato l’ultimo punto

Sulla prestazione di Federer:

Lui ha servito molto bene, forse un po' meno bene sul finire, e io ho fatto molta fatica a leggere il suo servizio. Mi sono venuti in mente i match point che avevo salvato a New York e questo mi ha dato la carica per fare ancora meglio. Per portare a termine partite del genere non puoi mai perdere la fiducia in te stesso. Devi stare calmo, concentrato su tutti i punti, anche quando sei sotto 0-40, devi cercare di rimettere la palla dall’altra parte del campo. Il momento chiave ? I match point, ma anche i tre tie break. Lì sono sempre riuscito a trovare il miglior tennis possibile. Tornando alla pressione, è difficile da spiegare. Giocare contro Roger è difficile su tutte le superfici perché lui rimane sempre vicino alla riga di fondo e le palle ti ritornano subito dalla tua parte. Puoi servire veloce, ma lui è sempre lì a risponderti tra i piedi. Blocca bene le risposte, arriva in tutti gli angoli, anticipa bene i colpi, ha talento e un gioco perfetto soprattutto per questa superficie

Sul pubblico: