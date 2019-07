Nelle case di alcuni militanti di estrema destra rinvenute armi da guerra. Custodivano anche un missile terra aria. Indagini su figure vicine a gruppi ultras della Juventus.

Un autentico arsenale da guerra: è quanto sequestrato dall'Antiterrorismo della Polizia nell'ambito del blitz scattato all'alba di lunedì 15 luglio. Esito di un'inchiesta condotta a carico di un gruppo di presunti estremisti di destra che nel loro passato avrebbero anche combattuto nel Donbass, in Ucraina. Nell'elenco del materiale finito sotto sequestro, spicca addirittura un missile terra-aria perfettamente funzionante, custodito in un hangar a pochi chilometri da Voghera. La Polizia da tempo indagava su un gruppo di neofascisti molto attivi a Torino, in particolare all'interno dei gruppi ultras della Juventus.

Secondo quanto attestato dalle indagini, il missile sarebbe utilizzato dalle forze armate in Qatar. Negli ultimi tempi, la Polizia avrebbe concentrato le sue attenzioni sui gruppi oltranzisti di estrema destra operanti su Torino, studiando messaggi politici e di propaganda fino al legame con il tifo calcistico. Un'attività che aveva prodotto anche nuove perquisizioni e nuovi sequestri da parte della Digos di Torino.

L'ultimo sequestro avvenuto in ordine di tempo aveva riguardato uno striscione storico in possesso dei Drughi Giovinezza, gruppo ultras della Juve, nella loro sede di corso Allamano. Nel corso dei controlli domiciliari, era emerso che i Drughi avevano anche espresso solidarietà nei confronti di Carlo Fabio D’Allio, 28 anni, considerato il leader del gruppo skin Legio Subalpina. L'uomo era stato arrestato per il possesso di proiettili da guerra, salvo essere scarcerato pochi giorni fa con obbligo di firma.

L'operazione coordinato dalla Digos di Torino con l'impiego di colleghi di Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì racconta quindi che quei proiettili in possesso del tifoso della Juventus non erano che un granello di sabbia in un'indagine ben più vasta. Sono tre le persone finite in manette: uno degli arrestati è Fabio Del Bergiolo, 60enne ex ispettore delle dogane specializzato nell'antifrode. I sospetti sul conto di Del Bergiolo, militante di Forza Nuova che nel 2003 era finito nei guai per una truffa realizzata mentre era in servizio a Malpensa, era maturati dalle telefonate nelle quali l'uomo cercava di vendere al funzionario pubblico di un Paese straniero il missile da guerra di fabbricazione francese. In manette anche lo svizzero Alessandro Monti, 42enne a capo della società che possiede l'hangar dove è stato trovato il missile, e il 51enne Fabio Bernardi. Inequivocabile la descrizione dell'operazione fatta dal questore di Torino Giuseppe De Matteis

Si tratta di un sequestro con pochi precedenti per la qualità delle armi e il loro potenziale violento.

L'esito delle indagini ha prodotto anche delle reazioni nel mondo della politica. Tra queste, spiccano le parole di Salvatore Ferrara, coordinatore regionale di Forza Nuova Lombardia, riportate da Repubblica.