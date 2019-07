Le parole rilasciate in conferenza stampa dell'esterno italiano.

15/07/2019

Ecco Leonardo Spinazzola. L'esterno della Roma si presenta in conferenza stampa e racconta i primi giorni da giocatore giallorosso:

È stata una buona settimana di lavoro. Il mister ci ha detto subito cosa vuole e come vorrebbe giocassimo. A me piace tantissimo, è un gioco bello da vedere e mi ricorda quello di Gasperini. Allegri invece è un grande gestore. In questa settimana ci saranno due amichevoli e metteremo in pratica quello che abbiamo provato

Sulla concezione che aveva della Roma:

La Roma è sempre stata una grande società, dove sono passati grandissimi giocatori. L'ho sempre vista come una squadra allestita per fare qualcosa di importante. Giocare all’Olimpico è sempre stupendo, per il calore dei tifosi e per quello che rappresenta

Sul suo ruolo:

Io ho sempre detto che a sinistra mi trovo meglio, se ci sarà la necessità posso giocare anche a destra

Sulla Juventus:

Non sento uno spirito di rivalsa verso la Juventus. Per noi questo è un lavoro e le società fanno delle scelte. Quando mi è stato proposto di andare alla Roma da protagonista o fare il secondo a un altro, non ho avuto dubbi e sono venuto qui

Sulle differenze tra la Roma e la Juventus:

Da quando sono arrivato nella Capitale non ho visto differenze tra la Roma e la Juventus nell'organizzazione. L’unica cosa è che hanno rotto la macchina e rubato lo zaino"

Dopo questa risposta è intervenuto il ds Petrachi:

Si deve svegliare, non può lasciarlo in bella vista sul sedile, non ha ancora capito come funziona qui...

Parola di nuovo a Spinazzola che ha parlato del possibile arrivo di Higuain:

Non posso parlare di altri giocatori, posso solo dire che si sta bene alla Roma, è una grande società. Per me è un sogno, sono in una grande squadra. E poi per noi italiani ci sono gli Europei e questa è anche una vetrina importante. Il direttore sportivo mi ha detto che la Roma avrà più giovani e più italiani, questa è una cosa importante. Vincere è difficile ovunque, perché ci sono molte squadre attrezzate. Partiamo tutti da zero e il campo ci dirà dove finiremo

