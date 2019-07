Rimediando due cadute ed un ritiro, Alvaro saluta gli USA ed il treno che porta al titolo delle derivate, con zero punti in tre partenze. Ci pensa Davies a sollevare il weekend Ducati, Rea ancora leader.

Inserito, come da tradizione, a metà del mese di luglio, il round SBK di Laguna Seca rappresenta il crocevia della stagione. In California abbiamo potuto assistere a più punti di incontro. La classifica ha un leader - forse - definitivo. I valori delle moto assumono una chiara definizione. Il mercato piloti accende le prime micce, attendendo l’esplosione dalla 8 Ore di Suzuka all’autunno.

La pausa che precede Portimao boccia Bautista. Nettamente. Alvaro è affondato nella Laguna, rimanendo a bocca... Secca! Lasciate le redini del campionato nelle mani di Rea, lo spagnolo ha dilaniato il cospicuo vantaggio detenuto sino a poche settimane fa. Il triplo zero americano è per lui una vera ecatombe, dal punto di vista sportivo e personale. Con un contratto ancora da rinnovare, le dichiarazioni del numero 19 sono apparse insensate. La sua strada è ora tutta in salita.

Percorso in discesa quello di Johnny. Negli States il Cannibale ha allungato sui rivali, mettendo una ipoteca sul quinto titolo consecutivo. La perfezione stilistica del nordirlandese si è vista in due partenze su tre, vinte senza affanni. Nella manche di domenica pomeriggio, un redivivo Chaz Davies è tornato in auge. Già sul podio sabato, il gallese ha ritrovato il successo, tenendo alto l’onore Ducati in America. La livrea celebrativa dedicata alla 916 e Carl Fogarty sembrava una iettatura per la Rossa. Invece, il numero 7 ha pensato bene di tornare il bomber che tutti ricordavano essere. La SBK ha ritrovato un protagonista dal valore altissimo.

Pirelli Official Prima vittoria in SBK per Davies nel 2019, battuti Rea e Razgatlioglu a Laguna Seca

SBK degli Stati Uniti: le pagelle

Alvaro Bautista - Bocciato

Addio titolo. O, perlomeno, arrivederci a data da destinarsi. Questo l’epilogo - triste - per Alvaro, dominatore della prima parte di stagione e pronosticato da (quasi) tutti come il nuovo campione del mondo nelle derivate di serie. Errato. Salvo miracoli - nel vero senso del termine - Bautista non ce la farà. Il triplo zero rimediato a Laguna Seca lo estromette da ogni sorta di lotta, lasciando nel garage Aruba l’ultimo fardello di speranza. Non si era mai visto un pilota crollare così a picco, non in SBK. È vero, nella stagione 2009 Haga aveva un margine di 91 punti nei confronti di Spies e Ben riuscì a recuperare, sorpassare il giapponese, sino a trionfare.

Però, Alvaro se ne è accorto, Johnny non è Noriyuki. Il nordirlandese non si arrende mai, proprio mai. Il rookie del team Ducati è apparso spaesato, fuori forma, addirittura ingrassato. Si è reso conto che la SBK non è così semplice come qualche buontempone della MotoGP l’aveva dipinta? Adesso a Bautista non resta che riposarsi prima di Portimao, perché dal Portogallo al Qatare, egli sarà chiamato alla riscossa. C’è un rinnovo contrattuale in ballo e, credeteci, un futuro agonistico da rivedere. Le sue quotazioni sono calate drasticamente, i risultati la prima causa, l’atteggiamento remissivo la seconda. Ora serve - per lui - tirare fuori le palle. Proprio come ha fatto Rea. BOCCIATO

SBK Official Bautista nella sabbia di Laguna Seca: addio titolo della SBK

Chaz Davies - Vincente ma... Rimandato

Rimandato un pilota che è tornato alla vittoria dopo più di un anno?! Come può essere possibile? Invece, lo è. Ecco il motivo: abbiamo notato - e pronosticato - che Laguna Seca avrebbe potuto essere una buona spiaggia per il marines gallese, lui lo ha confermato, cogliendo un podio e battendo tutti nell’ultima frazione in programma. Tutto bene, tutto bello. Vederlo guidare più pulito e disinvolto del solito ci ha fatto capire che Davies abbia iniziato a comprendere le reazioni della Panigale V4 R, assai dissimile dalla bicilindrica.

Tuttavia, ci chiediamo: il suo è un fuoco di paglia, oppure il numero 7 è tornato il bomber conosciuto nelle passate stagioni? Nel frattempo, complimenti. Le risposte arriveranno già nel ritorno in Europa. A Portimao vedremo se Chaz è ancora un pilota valevole di vittoria o se quello americano rimarrà un episodio isolato. RIMANDATO

Pirelli Official Davies alza al cielo il numero 1, sancendo la vittoria SBK di Gara due

Johnny Rea - Promosso

Due affermazioni in tre manche, leadership del mondiale ben salda, una posizione contrattuale solida e le luci della ribalta costantemente puntate su di lui e sulla Ninja numero 1. Cosa chiedere di più? Come abbiamo detto, i testicoli di Johnny sono granitici. Evidentemente affaticato, sofferente, insofferente ed insoddisfatto, il nordirlandese di inizio anno è stato sostituito dal ritorno del Cannibale, il pilota capace di mangiare tutto ciò che incontra sul proprio cammino.

Negli Stati Uniti, il campione della Kawasaki ha quasi fatto tripletta. Se ci fosse riuscito, egli avrebbe uguagliato lo score di Donington Park, ma lui stesso è apparso molto soddisfatto del lavoro compiuto a Laguna. Adesso un solo pensiero prima della vacanze, chiamato 8 Ore di Suzuka. Il quinto alloro finale è sempre più vicino e, davanti agli occhi spiritati di Carl Fogarty, Rea sta diventando il vero Re della SBK. Foggy, scansati - Promosso

Spietato, determinato, vincente: Rea è meritatamente il numero 1 della SBK

Mamma, li turchi!

Ormai è chiaro come Razgatlioglu sia pronto all’approdo in una formazione ufficiale. Il team Puccetti - preparato e valido - sta facendo crescere velocemente e bene il giovane Toprak, turco di belle promesse, lanciato da Kenan Sofuoglu. Anch’egli turco: in patria, il pluri iridato Supersport è una vera icona sociale e... politica. Amico fidato del leader Erdogan, Kenan sa riconoscere talenti ed affari; adesso “Razga” rappresenta una pedina importante del mercato estivo, con richieste ed offerte da più campionati.

Dove andrà Toprak? In primis, c’è per lui una 8 Ore di Suzuka da affrontare e, possibilmente, vincere. Il trio Rea - Haslam - Razgatlioglu parte agguerrito, con una Kawasaki direttamente seguita da Akashi. Vorrà la Casa giapponese il turco nel team KRT Provec? Vedremo. Le porte del Motomondiale bussano insistenti.

A Laguna Seca, Razgatlioglu ha nuovamente centrato risultati da podio nella SBK

Ducati Panigale V4 R 25° Anniversario: King Carl Fogarty “madrino” eccezionale

Più o meno 25 anni fa, Carl Fogarty e Ducati erano lanciati verso il primo mondiale vinto insieme. L’inglese poteva contare su una moto, per l’epoca di metà Anni Novanta, avveniristica, rivoluzionaria, bellissima: la 916. Piegando la resistenza di Scott Russell con la Kawasaki, Foggy si aggiudicò la contesa, in un finale di stagione rocambolesco ed avvincente. Carl entrò nei cuori dei tifosi britannici, per non uscirne più. Fogarty conquistò il popolo Ducati, che lo elesse il paladino della Rossa per molto tempo.

Da quel primo titolo al quarto, sono passati cinque anni. Nel 1999 il ragazzo di Blackburn colse l’ultimo alloro della sua favolosa carriera, indossando una tuta riproposta nelle grafiche e nei colori dal team Aruba a Laguna Seca. Bell’idea, ammirata da tutti, peccato solo che il “deja vù” mondiale sia svanito con l’ennesimo zero di Bautista. Nemmeno quest'anno la Casa bolognese potrà alzare al cielo il trofeo del vincitore.

Il Cavatappi, un tuffo nel vuoto di 18 metri che Ben Bostrom affrontava meglio di tutti

Vederlo in tv non è come affrontarlo in moto al limite: il Corkscrew - Cavattappi, dalle nostre parti - rappresenta il punto più significativo della pista californiana. Tutt’altro che banale, Laguna Seca ha nella discesa a strapiombo che porta alla Rainey tuffo nel vuoto di ben 18 metri, paragonabile ad una caduta dal quinto piano di un qualsiasi palazzo immaginabile. I segreti per andare forte lassù, senza farsi male o distruggere la moto, sono diversi ed ogni corridore li conserva gelosamente.

Proprio lì, furono tanti i duelli rimasti nella storia delle competizioni: Rossi superò Stoner - passando tra sabbia e cordolo - nella MotoGP del 2008. Marquez beffò Valentino, attaccando la Yamaha numero 46, passando al comando del Gran Premio degli Stati Uniti. Indimenticabile pure il sorpasso vincente di Alex Zanardi ai danni di Bryan Hertha, nella CART del 1996. A dire vero, il bravo e coraggioso Alex sfruttò tutto il tracciato ed oltre, oltrepassando cordoli e sfiorando il muro.

Certe manovre oltre il limite ora verrebbero sanzionate. Chi, invece, sfilava senza colpo ferire, evitando di uscire di pista, era Ben Bostrom. Il californiano saltava gli avversari all’interno, all’esterno, in frenata e uscita dal Cavatappi. Il vero mostro della Laguna era lui, BB numero 155 della SBK.