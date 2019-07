Mi fa incazzare vedere i miei figli usati. E diverse volte ha attaccato il telefono ai miei figli quando stavano parlando con me. Quel giorno che vidi le foto dei miei figli con la maglietta dell’Inter e del Newell’s, gli dissi che mi avrebbe compreso solo una volta diventato padre. Ho visti i miei figli due volte nell’ultimo anno, cerco sempre di parlare con Wanda, ma tutto ciò che è privato viene pubblicato sui social e per molto tempo il dialogo è stato interrotto. C’è un accordo firmato da un giudice che però non è mai stato rispettato. Devo sempre sperare che sia ben predisposta e lotto continuamente per essere presente nella quotidianità dei miei figli perché mi sto perdendo parte della loro vita

Con lei è sempre una questione di soldi per la mia settimana di vacanza, per i ragazzi che devono pagare i viaggi. A lei il denaro non manca, mi manca di rispetto

Ospite della trasmissione PH Podemos Hablar, Maxi Lopez è tornato a parlare di Mauro Icardi e della sua ex moglie Wanda Nara. Tra le tante domande che gli sono state poste, ce n'è una che inevitabilmente ha fatto più rumore delle altre. All'ex Samp è stato infatti chiesto se la notizia secondo cui avrebbe ricevuto un'offerta della mafia per vendicarsi di Mauro Icardi corrisponda o meno alla realtà:

