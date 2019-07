Il fighter tedesco annuncia sui propri social l'ufficialità della battaglia con Manzo, reduce dallo scippo contro Kevin Holland di qualche settimana fa.

di Massimiliano Rincione - 15/07/2019 16:03 | aggiornato 15/07/2019 16:08

Alessio Di Chirico è già pronto a tornare in azione. Dopo la discussa, discutibile - diciamo pure vergognosa - sconfitta ai punti contro Kevin Holland in un match dominato, Manzo ha mantenuto le promesse: sarebbe tornato prestissimo, e questo farà il 28 settembre a UFC Copenaghen. Avversario di turno sarà il tedesco di origini polacche Peter Sobotta, alla sua seconda avventura nella promotion più importante al mondo nel settore delle MMA. Reduce da 4 vittorie negli ultimi 6 match, Sobotta sale per la prima volta nei pesi medi dopo aver perso l'ultimo match nei welter per TKO contro Leon Edwards, che lo ha steso ad un secondo dalla fine dell'incontro.

A dispetto della sua cintura nera di BJJ, Sobotta è anche un ottimo striker, dotato magari di combinazioni non eccezionali ma ben mutuate dalla thai - praticata in passato - e dal suo background in diverse arti marziali tradizionali. Delle sue 17 vittorie ben 10 sono arrivate per sottomissione, a cui vanno aggiunti 5 KO/TKO e due verdetti ai punti. Per quanto riguarda le sue 6 sconfitte nelle MMA professionistiche, invece, 2 sono stati i KO/TKO subiti, una sottomissione e 3 verdetti ai punti. A ciò va poi aggiunto anche un pareggio con tale Borys Mankowski, ben conosciuto nell'ambiente delle mixed martial arts polacche soprattutto per le sue apparizioni al KSW.

Alessio Di Chirico, invece, ha messo in mostra dei progressi davvero notevoli anche contro Kevin Holland, dominandolo per tutti e tre i round e mettendo anche diversi colpi - tra cui un paio di gomitate davvero devastanti - che hanno fatto cedere le gambe dello statunitense graziato dai giudici. Proprio in funzione di ciò è verosimile aspettarsi un Manzo ancor più agguerrito, e pronto a riprendere la sua scalata verso la top 15 della divisione pesi medi. Il 22 giugno scorso abbiamo avuto il piacere di vedere un Alessio ancor più a suo agio nella gestione dei takedown - devastanti anche in virtù del suo passato nel football americano -, merito questo del lavoro certosino svolto al Gloria Fight Center con i coach Lorenzo Borgomeo e Riccardo Carfagna.

