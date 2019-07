Le parole dell'attaccante polacco dal ritiro di Dimaro.

di Redazione Fox Sports - 15/07/2019 16:11 | aggiornato 15/07/2019 16:16

Ha segnato 17 gol nell'ultimo campionato giocato col Napoli, Arkadiusz Milik. Reti che però non sono servite a mettere in bacheca un trofeo. Questo è proprio l'obiettivo del polacco in vista della prossima stagione. Lo ha svelato lui stesso a Sky Sport dal ritiro di Dimaro:

Quest'anno, come sempre, vogliamo vincere. Ci proviamo da tanti anni ma non ci riusciamo. La Juve ha sempre fatto grandi stagioni, specialmente in avvio. Nei primi sei o sette mesi hanno vinto quasi tutte le gare e stare a ruota era difficile. Noi però abbiamo un allenatore con grande esperienza e abbiamo tanta voglia di fare. Per quanto mi riguarda, so di aver fatto bene nell'ultima stagione ma so anche che posso migliorare ancora molte cose. Oltre a giocare meglio per la squadra posso fare ancora più gol, che per un attaccante è la cosa più importante

Sulle voci di mercato:

Io non posso stare dietro a tutto ciò che dicono, ho un lavoro da fare sul campo e mi concentro solo su me stesso. Non posso pensare a ciò che pensa il presidente o l'allenatore, a ciò che vogliono fare e se vogliono prendere un altro centravanti o meno. Io penso solo a me stesso, mi concentro sul migliorare le mie qualità ed essere più forte

Infine su Maurizio Sarri