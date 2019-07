Le parole del difensore romeno dal ritiro di Auronzo di Cadore.

15/07/2019

Stefan Radu e la Lazio di nuovo insieme. Il difensore romeno sembrava a un passo dall'addio ai biancocelesti, la frattura pareva insanabile. E invece negli ultimi giorni c'è stato un improvviso riavvicinamento che ha portato a un nuovo matrimonio.

Radu si è così sottoposto alle visite mediche e ha raggiunto i compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Appena arrivato, ha parlato in conferenza stampa spiegando quanto accaduto:

Ringrazio la società e il presidente per avermo permesso di far parte di nuovo della famiglia laziale. Ho passato il momento più buio della mia carriera, da marzo non sono stato più io come uomo e giocatore. Sono emozionato e ora spero di ripagare la fiducia che la società mi ha dato

Radu ha proseguito così:

Torno a casa. Sono stato male negli ultimi giorni per aver fatto uno sbaglio. Per me è una liberazione. Ringrazio i tifosi che mi sono stati vicino. Dopo l'infortunio alla caviglia, non riuscendo a guarire, ho iniziato a pensare in negativo. Ho sbagliato nei confronti della società e verso i miei compagni. Per questo oggi sono qui a chiedere scusa a tutti quelli che in quel periodo ho offeso

Poi ha concluso:

Posso dire di essere un nuovo acquisto. In ogni caso ho tanta esperienza alle spalle, posso dare ancora tanto per questa squadra. Offerte? Dopo le notizie che sono uscite, con la Lazio che non mi voleva più, ho ricevuto tante richieste. Però ho sempre detto "no" subito

A margine della conferenza, il direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino ha dichiarato: